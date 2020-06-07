茶餐廳食通粉天降飛蟻　通知侍應被冷待　食客網上控訴反被批西客

餐廳衛生是不少人關注的話題，吃飯突然有「小動物」出現的確非常嚇人。有網民近日於facebook群組大控訴，表示光顧位於旺角的一間茶餐廳，期間在吃通心粉時突然天降一隻飛蟻屍體，更掉在湯碗內，嚇到樓主馬上通知侍應阿姐，但對方並無道歉之餘，更反問一句「咁啫係咩意思」。樓主大感錯愕，更認為對方做法離譜，坦言「總之唔多想幫襯」。

樓主無奈表示周六晚 （6日）光顧位於旺角的冰室，當時點了一客通心粉，正當吃到最後時，突然有隻飛蟻從天花板掉下來，更碰巧掉在湯碗內。（fb群組「巴打絲打facebook Club」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該女網民於fb群組「巴打絲打facebook Club」分享數張相片，無奈表示周六晚 （6日）光顧旺角一間冰室，當時她點了一客通心粉，正當吃到最後時，突然有飛蟻從天花板掉下來，更碰巧掉在湯碗內。樓主嚇到大叫，引來不少客人注目，於是隨即呼叫侍應阿姐處理。

但對方得悉事情後第一時間竟不是道歉，又不是收走通心粉，而是反問一句「咁啫係咩意思」。樓主大感驚訝，即質問對方：「吓！成隻飛蟻跌落來，我當然要通知你哋啦，你仲問我咩意思？」侍應阿姐聽後態度照舊，冷冷的問「咁使唔使換個碗粉畀你？定係你想我點？」。

樓主無奈表示周六晚 （6日）光顧位於旺角的冰室，當時點了一客通心粉，正當吃到最後時，突然有隻飛蟻從天花板掉下來，更碰巧掉在湯碗內。（fb群組「巴打絲打facebook Club」圖片）

樓主見狀即表示拒絕，其後她又稱結帳付款時是同一侍應阿姐，但對方只笑笑口，完全沒有感到不好意思，樓主坦言自己並無要求賠償，只是提醒員工要留意，但對方處理態度惡劣，無心改善問題。

不少網民反而不同情樓主，更批評小題大做，指問題並非與餐廳有關，「落雨有飛蟻好正常」、「其實樓主想點，你碗嘢都食完」、「間間食肆都有蚊蟲啦，你想餐廳點控制」、「真係西客嚟」、「人哋都話換，係你自己唔要，咁仲可以點」、「唔好亂投訴啦」、「樓主只怪你黑仔，阿姐係無辜的」。

（fb群組「巴打絲打facebook Club」）