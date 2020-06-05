師奶超市揀靚香蕉逐梳搣　散裝被搣爛變垃圾　網民怒斥：勁自私

人人都想買靚生果，但左揀右揀時最好顧及其他買家感受。有網民日前在超市生果檔看到大批香蕉「殘缺不全」，同時有師奶「每揪搣」，集齊最美觀的數隻香蕉，卻令檔口「屍橫遍野」，有香蕉更被搣得露出蕉肉變次貨，她出言阻止不果，反被大罵，遂發帖呼籲大家改掉陋習，以免浪費。

有網民日前在超市生果檔看到有師奶為了自己買到靚香蕉，竟每梳只取下個別香蕉，令大批香蕉被「搣爛」，最終變成垃圾。（fb「Tai Po 大埔」）

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該網民在fb群組「Tai Po大埔」發帖表示，近日到超市買香蕉打算整蛋糕，惟看到部分師奶在檔口前「理所當然咁每揪搣揀幾隻最靚（的香蕉）」，導致不少香蕉殘缺不全和露出蕉肉，更加無人問津。當樓主勸阻一眾師奶，卻反被對方大罵「黐線」，或表示「擺低有其他人會買」。

樓主續稱，雖自己會盡量購買剩下的散裝香蕉，但她怒斥：「唔係老馮你就可以逐隻揀其他人就一定要買你留低嘅次貨。」她批評師奶的舉動造成浪費，每天都有大批香蕉因此被當垃圾掉棄，「本身個皮淨係花咗少少，但你搣咗落嚟就係垃圾，你買一次香蕉就白白浪費三、四隻」，希望大家改掉陋習。

帖文一出，隨即有網民批評涉事師奶離譜，「真係屍橫遍野咁」、「搣成咁邊有下手會要」、「叫你揀新抱咩？蕉皮外貌協會」。另有人不滿其他食品如雞蛋，同樣有人會打開每盒雞蛋，只揀最好的放到同一盒。

同場加映：3招保存法，延長香蕉變熟時間。

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