「天降」衛生巾掛晾衫架　寶琳街坊好困擾：差唔多每個月就有一塊

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無公德心的鄰居，一個都嫌多！有住在寶琳的居民在facebook群組上載照片，只見窗外晾衫架上驚現一塊疑似用過的衛生巾，差不多每月就發生一次。由於不知是哪層住客所為，不斷投訴仍無補於事，不禁向網民求問：「希望佢快啲到更年期之外，我仲有咩可以做？」

寶琳街坊指，窗外晾衫架上驚現一塊疑似用過的衛生巾，差不多每月就發生一次。（fb「將軍澳主場」圖片）

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有網民昨日（11日）在fb群組「將軍澳主場」發文，自己住在寶琳，發現住所外「天降」用過的衛生巾，並懸掛在窗外的晾衫架上，令他大感困擾，更指有關情況已非首次發生，「差唔多每個月就有一塊！」，他表示，由於不知道衛生巾是哪層住戶掉下來，因此除了投訴外，也沒什麼可以做。

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照片隨即引起熱議，有網民大罵「離晒譜」，又指現時愈來愈多人掉垃圾出窗外；有網民更稱身同感受，「見過condom、M巾、杯麵連湯」。有人則建議樓主通知管理處，再貼相放在大堂當眼處，「畀佢自己睇下好冇公德心」，但有網民則突破盲點，認為衛生巾上不是經血，「我估係用嚟防止冷氣機滴水落樓下， 因為太重所以聚咗落嚟」。

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