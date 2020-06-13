鄭州男稱用Airpods打電話突爆炸　耳朵重傷暈倒　網民質疑有可疑

電話、行動電源爆炸都有聽過，但原來耳機都會爆炸？鄭州一個化名小唐的男子，聲稱上個月在街上戴着一隻蘋果AirPods打電話，突然「砰」一聲發生爆炸，他當場被炸暈，10分鐘後醒來去醫院檢查發現多處傷口流血不止，甚至要取頭皮去縫耳朵。小唐一家去到經銷商處索償，但職員坦言從未聽說蘋果耳機會爆炸，「假的就聽過」，要等工程部人員再做調查。然而，不少內地網民質疑事主的耳機沒有爆炸痕跡，「外觀幾乎完整，覺得很蹊蹺」。

鄭州男稱他戴着一邊AirPods打電話時突然爆炸，他當場被炸暈。（民生頻道影片截圖）

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事件發生於5月18日晚上8時多，小唐當時在路上打電話，右邊耳戴着AirPods，突然間「砰」一聲耳機發生爆炸，他當場暈倒。大約10分鐘後他才醒來，「右半邊臉跟耳朵很痛，手一摸發現明顯腫脹」，家人陪他到醫院檢查，發現耳朵軟骨挫傷，多處傷口流血不止，需要拿頭皮去縫合傷口，術後右耳包得腫腫的，他說現時不能大聲說話。

小唐稱耳機是在鄭州二七萬達的一家蘋果經銷店購買的，當時以1200元人民幣（約1300港元）買入，他和家人一同去該店索償。一行人提到AirPods爆炸時，職員斬釘截鐵的說「從來沒有」，未聽過蘋果耳機會爆炸，假耳機才會出現這情況，而且小唐的耳機雖然表面有碎裂，卻無燒灼過的痕跡，但小唐家人情緒激動說耳機不可能起火。

蘋果經銷店人員稱未聽詔蘋果耳機會爆炸。（民生頻道影片截圖）

職員認為要釐清事實，小唐應先拿去蘋果售後檢查，看看是外力造成還是人為造成，惟小唐家人反駁蘋果售後稱只負責賣東西和維修，爆炸和他們無關。最後，職員稱如果產品是在店內買的，就算過了保養，出於人道主義還是會給一定賠償，小唐家人強調耳朵都被炸到影響聽力，要求經銷商給出合理賠償，而蘋果客服方面要先等工程部人員檢查出事的耳機後，再作進一步調查。

不過，事件就連內地網民都覺得可疑，「耳機上沒有任何焦黑發黃，而且耳機除了破損個小口子外，外觀幾乎完整，覺得很蹊蹺」，又認為AirPods的電池在下半部位置，但事主耳機的破損位置在中上部分。更有網民笑稱耳機的電量難以造成爆炸，「耳機那種電量爆炸？開玩笑吧…我的電理白學了」。

（綜合）