馬國明湯洛雯拍拖　網民數3大淵源揭緣份早注定：前世今生都係你

馬國明（馬明）驚爆與湯洛雯（靚湯）撻着，不少人都在IG留言為他們的戀情送上祝福。有網民表示，馬明與靚湯其實是「舊相識」，兩人早於2016年合作過《心理追兇》扮演情侶，更巧合的是，馬明近日在《降魔的2.0》飾演的「小馬」，前世正是羅天宇飾演的「降魔人天宇」，亦即是靚湯的前度男友，而女方亦在「安心事件」後取代了黃心穎在《法證先鋒IV》的角色。淵源之深讓一眾網民不禁戲謔兩人是緣份早注定，「前世今生都係你（馬明）啊！」

馬國明與湯洛雯在IG高調放閃認愛。（IG帳號「roxannetong」圖片）

現年46歲馬國明去年4月受「安心偷食事件」影響，與出軌女友黃心穎分手後一直保持單身，感情生活備受關注。不過被喻為「無綫超級筍盤」的馬明當然不會寂寞太耐，他被指與33歲的湯洛雯已經秘戀兩個月，昨晚更被拍得走入女方的紅磡寓所相聚4小時，然後在晚上約七時許雙雙走出寓所。二人未有即時回應戀情真偽，但隨後凌晨即在IG同步發布同一張照片認愛。

馬明與靚湯在《心理追兇》內扮演情侶，不過陰陽相隔。（資料圖片）

不少網民留言為馬明與靚湯的戀情送上祝福，網民都一致睇好，更有人羅列出兩人多年來淵源深厚的證據，稱「讓我再次相信緣份了」：

1. 《心理追兇》合演情侶

首先二人早在2016年就合拍過劇集《心理追兇》。當時他們扮演情侶，戲內有不少親熱場面，惟兩人其時各有所愛，未有戲假情真。

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2. 閨蜜黃心穎前度：

靚湯曾為黃心穎大搞「29+1」生日派對。（湯洛雯IG）

馬明舊愛黃心穎，其實與靚湯關係很好，二人同屬2012年度香港小姐參賽者，當時靚湯大熱倒灶，僅獲頒「旅遊大使獎」和「美麗昇華大使獎」，而黃心穎則奪得港姐亞軍。比賽過後，兩人相繼獲得公司力捧，於節目《學是學非》、劇集《丫鬟大聯盟》中都有合作。

而靚湯與黃心穎私交甚篤，前者更在後者30歲時策劃校服生日派對，並有摸胸擁抱的親密合照，當時仍是別人男友的馬明亦有到場慶賀。

靚湯更在事業上接替黃心穎的工作，於劇集《法證先鋒IV》飾演後者所演的女記者「徐意」，並在一段極短時間內補拍所有相關戲份。

3. 《降魔的2.0》小馬是天宇轉世

羅天宇在《降魔的2.0》飾演的「降魔人天宇」，是馬明角色「小馬」的前世。（《降魔的2.0》電視截圖）

在戀上馬明之前，靚湯僅公開認愛過藝人羅天宇。而羅天宇近日在《降魔的2.0》飾演的「降魔人天宇」，正是馬明角色「小馬」的前世，只是被譚凱琪飾演「海魔」害死後，始轉世為「小馬」。網民都在fb貼出馬明與羅天宇有一幕同框出現的畫面，更認為他們樣貌好相似，笑言「小馬前世果然係天宇」，原來靚湯「前世今生」都愛着同一個靈魂，相當搞笑。

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