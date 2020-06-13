東京女子跳河自殺　突慘叫「我不想死」　20相撲手狂奔相救

相撲手不只有肉地，更是樂於助人的力士！日本東京最近有位女士企圖跳河輕生，但她跳落河後卻改變念頭，更驚呼「我不想死」。當時有位老翁經過聽到她的求教聲，於是馬上大叫，幸得20名剛好在附近訓練的相撲手相助狂奔救人，最終成功把女士救上岸，幸好送醫治療後亦無大礙。

日本東京最近有位女士企圖跳河輕生，但她跳後卻改變念頭，更驚呼「我不想死」，幸得20名相撲手相助狂奔救人。（ANN片段截圖）

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東京警視廳竹之塚警署發言人表示，一名30多歲女子最近情緒低落，突於周三（10日）凌晨走到位於足立區的橋欲跳河自殺，她從橋上跳入高距3米的河中，但之後她後悔跳河，更不斷高呼「我不能死」。此時有位年約70歲的老翁經過，聽見女子呼救，循聲音發現她不斷在水中掙扎，急忙之下唯有大叫救命。

幸好附近有間「境川部屋」，是一間培訓相撲手的組織，當時他們仍在訓練中，負責人聽到了老翁的呼叫而得知事件，於是馬上叫20名相撲手急奔到河邊救人，最終順利把命危一線的女子救起，並打緊急電話叫救護車送往醫院。據了解，該女子送院急救後已無生命危險。

竹之塚警署續指，他們打算向有份救人的老翁及一眾相撲手頒發感謝狀，以表揚他們的義舉。事件在網上亦引來大批網民討論，他們亦大讚相撲手是英雄，「這20名大力士真是太帥了」、「這就是我喜歡相撲的原因」、「人沒事真的太好了」。

（ANN）

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