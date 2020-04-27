【窩心日常】東京居民垃圾袋貼感謝信　讚揚回收人員堅守崗位

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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續肆虐，雖然不少人亦留在家中盡量避免外出，但亦有更多不同行業的工作人員在非常時期仍默默堅守崗位。最近東京出現了一件好人好事，有居民特意把感謝信貼在垃圾袋上，多謝一班回收人員辛勞工作之餘，亦貼心地叫他們小心身體。事件引來網民關注，大讚居民非常有心，為社會帶來正能量。

近日東京荒川市的居民做出非常有愛的舉動，他們於準備丟棄的垃圾袋上貼着一封感謝信，希望以文字答謝仍在默默工作的回收人員。

最近東京出現好人好事，有居民特意把感謝信貼在垃圾袋上，多謝一班回收人員辛勞工作。（朝日新聞圖片）

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信中內容如下：

致各位垃圾回收人員，
新型肺炎現正持續，
非常感謝你們每月、每週2次來收集垃圾！
請加油，讓我們一起對抗疫情，
今後也麻煩你們了。

大批網民力讚信件內容窩心，更為一眾回收人員打氣。（Getty Images）

另一封信件如下：

致各位垃圾回收人員，
感謝你們的辛勞付出，
無論何時何刻亦非常感謝你們。
新型肺炎的感染範圍不斷擴大，
請你們亦要注意身體健康。

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大批網民力讚信件內容窩心，更為一眾回收人員打氣，「很有愛」、「各位加油，疫情很快過去」、「各位仍要外出工作的人辛苦了」。

（朝日新聞）

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