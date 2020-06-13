柴灣單車男逆線落山　迎頭撼爆私家車擋風玻璃　網民斥害人害己

馬路如虎口，交通規則要遵守。不過日前有私家車司機駛經柴灣歌連臣角道時，就遇上震撼一幕，在轉彎一刻迎面撞上逆線下山的單車男，車頭玻璃隨即變成「蜘蛛網」，所幸男子後來自行站起身，貌似無大礙。車Cam片在網上瘋傳，大部分網民批評單車男逆線且高速下山，妄顧安全，又指幸好車主有片為證。

有司機日前駛經柴灣歌連臣角道時遇上震撼一幕，一名單車客迎頭撞上擋風玻璃；大批網民看後指單車客逆線下山，釀成意外。（facebook影片截圖）

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據各個facebook群組瘋傳的車Cam片段顯示，事發於周三（10日）上午近8時，當時私家車沿連城道慢駛，準備右轉至歌連臣角道，惟車頭轉左後，一名身穿專業單車服及佩戴單車帽的男子，駕着單車高速逆線衝下山，雙方都收掣不及迎頭相撞。單車男直接撞上私家車的擋風玻璃，並反彈落地，不久自行站起身及取回單車，而玻璃亦撞成「蜘蛛網」。

單車客直撼私家車擋風玻璃並反彈落地，不久自行站起身及取回單車。（facebook圖片）

單從片段所見，未知意外的後續發展為何，但大批網民看過影片後批評單車男「嫌命長」，指出事發路段為向上行駛的單程路，「做運動係好，但都要安全至上啦！唔好害己害人」、「逆線都唔靠邊踩，點睇都係單車大罪」，並強調單車要在馬路行駛，必須依足交通規則；有人更稱：「單車友好明顯真係趕住去墳場。」

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