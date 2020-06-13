【N號房】法院外痛斥主犯GODGOD　韓男身份曝光疑賊喊捉賊掀眾怒

﻿隨着韓國「N號房」性虐案涉案人接連落網，眾多案情細節開始曝光，其中「N號房」創始人「GODGOD」（갓갓）文炯旭在一個月前被警方公開個人資料，當他鏡頭前向受害者道歉期間，有男子在旁「一人示威」，頓時成為傳媒焦點，很多人估計他是受害者家屬。惟近日該男子的真實身分曝光，原來他是兩個房間的管理人之一，掀起社會熱議。

疑犯「GODGOD」（갓갓）文炯旭在一個月前被警方公開個人資料，當時在在法庭外向受害者道歉，其間一名男子在旁「一人示威」，成為焦點。（網上圖片）

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韓國警方在上月18日將文炯旭押送到法院，其間公開他的外貌，當時一名男子情緒激動地哭訴，「他是比柳永哲（連環殺人犯）更過分的殺人狂魔，警方現在才拘捕他，還要在監獄給他飯吃，理應判死刑」，又狠批當局對網路性犯罪判刑過輕。當時記者追問男子是否受害者家屬，他自稱是追蹤「GODGOD」和「Kelly（N號房接管者）」的人，更指去年3月曾報警，但不獲處理。

當時不少媒體和網民都誤以為該男子為受害者的家人，直至最近有韓媒報道，揭發他其實曾是「N號房」和「博士房」的管理人「Trumpy」，犯案期間親自營運兩個聊天室，並發布經編輯的性虐影片。

「N號房」創始人「GODGOD」（갓갓）文炯旭在周二（5月12日）被捕。（YTN影片截圖）

至於「一人示威」的原因，據報「Trumpy」是因發送其銀行帳戶予「Kelly」而落網，但認為對方量刑比想像中低，為了報仇才出來「示威」。然而，「Trumpy」回應傳媒時否認報仇一說，亦不承認是「Kelly」共犯，強調自己已認錯反省和協助警方調查，更稱：「因為有我的幫助，才能逮捕100多人。」