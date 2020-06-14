內地4歲女童塞鈕扣電池入陰道　家長起初以為是肛門　取出已生鏽

小孩的好奇心有助探索新知識，但家長仍應適當引導。日前，江蘇一名4歲女童被家長發現將一粒鈕扣型電池放入體內，起初她說自己放了入肛門，但一直無法經大便排出來。醫生檢查後發現，原來電池被塞了入陰道內，用陰道鏡取出更發現表面已生鏽，幸好裏面的化學物沒有流出，否則會灼傷陰道壁造成不良影響。

江蘇一名4歲女童因為好奇將鈕扣電池塞入陰道。（微博影片截圖）

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江蘇南通市婦幼保健院日前接到一宗特殊病例，一個4歲女童因好奇將鈕扣電池放入體內。該院的外科主任醫師張友波引述家長的講法，當時孩子在玩玩具的時候，家長發現玩具上的鈕扣電池不見了，追問下孩子解釋將電池放了入肛門裏面去了，家長心想既然只是塞入肛門，等一會排便就會排出來，但之後檢查孩子大便未發現有電池。

家人們再追問孩子，這時她才說將電池塞了入下體。家長隨即帶孩子看急症，醫生發現她的外陰邊有炎性分泌物，用X光檢查發現孩子體內確有類似電池的陰影，先採用肛門指檢的方式試圖將紐扣電池取出，但未成功，要聯絡婦科醫生會診。

醫生發現電池已經出現鏽跡，但幸好未有破損。（微博影片截圖）

最終，醫生們進行全身麻醉陰道鏡檢查，才把電池完整取出。電池已經出現鏽跡，但未有破損，裏面的化學物沒有洩漏，否則會燒傷陰道壁，損害陰道造成不良影響。張主任表示，學前兒童均具強烈求知慾，除對周圍事物感興趣外，對自己的身體都會感好奇，可能誤吞東西或者誤塞一些東西入體內，家長要適時對孩子進行性教育，以正確認識自己的身體。

（綜合）