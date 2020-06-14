丈夫與2女子親密對話　辯稱無肉體出軌　港媽：仲話我小事化大

維持一段婚姻不是易事，雙方也要對感情忠誠才能白頭到老。有港媽於討論區發文，指早前意外發現丈夫不時與2名女子親密對話，不但定時問候及關心，更向對方表示自己將會離婚及相約外出。她攤牌質問丈夫時，對方辯稱並無肉體出軌，「佢覺得好平常」，更反怪責她小事化大，令她只能向網民訴苦：「要委屈自己接受嗎？」

有港媽於討論區發文，指發現丈夫與兩名女子的曖昧對話，懷疑對方出軌，惟丈夫竟怪責她小事化大。（《多功能老婆》劇照）

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該名港媽於「親子王國」討論區發文，指約兩星期前趁丈夫喝醉看其手機，意外發現他與2名女子的曖昧對話，她指丈夫對2女關心備至，「每朝早都會say honey早晨，中午問人食lunch未，晚上會say goodnight」。除了關心三餐外，丈夫更向2女稱正辦理離婚手續，並會相約外出見面。

港媽忍無可忍質問丈夫，惟對方竟稱自己「未有肉體出軌」，又反過來怪責她「小事化大」，表示其行為「好正常」，但港媽卻不同意，「我話平常到要同人講自己搞緊離婚？擺明係去溝女」。

港媽於帖文稱，自己身體有問題，不能工作，一直全職照顧7歲的兒子；又指雖然兒子年紀尚小，但已明白離婚的意思，曾表明不能接受父母分開，感到苦惱的她只好向網民訴苦：「唔通真係為咗個仔，要委屈自己接受嗎？」

帖文引來不少網民討論，有人直指樓主的丈夫根本不只是精神出軌，「佢已經行動啦」、「有約會、有合照、叫緊人honey，點肯定佢哋未發生肉體關係？」、「佢唔係無上床，係未上床，肉體出軌只係遲早嘅事」。

亦有網民鼓勵樓主，認為她不應依賴丈夫而委屈自己，「我係樓主就計劃自己獨立能力，唔好畀佢大到」、「用得同老婆搞緊離婚做藉口，畀你發現都可以覺得冇問題，你老公擺明唔怕你」、「有福氣嘅女人可靠男人，冇嘅就靠自己，一定要自強」。

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