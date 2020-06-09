拍拖8年求婚兼買樓　連登仔諗起女友4個缺點想分手　網民勸諗清楚

結婚是人生大事，許下一生承諾前當然要確定伴侶是對的人。有連登網民發文，稱與女友拍拖8年，去年已向對方求婚，不過近日卻發現女友有多個缺點，指「𠵱家先慢慢發覺佢唔係我想要嗰種嘅類型」，更萌生悔婚念頭，只好向網民求救。不少巴絲打按樓主所說的提供意見，又苦口婆心勸他想清楚才作決定，至昨晨樓主再次更新，指獲眾人提點後「個睇法又好似唔同咗啲」。

有連登網民稱與女友拍拖8年及已求婚，不過近日卻發現女友有多個缺點，稱有悔婚念頭。（《紀念日》劇照）

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該名連登網民以「拍拖八年求咗婚買咗樓想分手」為題發文，指與女友同樣約30歲，交往已達8年，坦言去年為了「負責任」而向女友求婚，惟最近卻感到苦惱，因覺得女友「唔係我想要嗰種嘅類型」。他更列出女友的「4宗罪」，稱生活及性格上的磨合令他「幻想唔到同佢嘅將來」，甚至「開始睇唔起佢嫌棄佢」。

1.情緒管理

樓主說女友常常要超時工作，遇上壓力時會將負面情緒帶到兩人的生活，「我好唔鍾意好攰，得你有壓力啊？」他說起初也會安撫女友，「氹吓佢或者講『唔開心就轉工啦』，或者一齊同佢分析下，但係轉得一兩次我冇辦法再同情佢，或者好似以前咁慢慢分析」，認為女友面對每份工作也有同樣出現情緒管理問題。

2.不夠小鳥依人

樓主指女友平日說話「好」，相處時「成日窒我」，並會以「對住你先至係咁樣」作為理由，令他感到非常厭倦，「我心中其實知道佢冇可能變到我心目中想要嘅小鳥依人，只係七八年前拍拖我覺得呢種感覺舒服，但今日我發現自己變咗」。

樓主坦言去年為了「負責任」而向女友求婚，惟近日卻列中女友的「4宗罪」，認為對方「唔係我想要嗰種嘅類型」。（《瑪嘉烈與大衛：前度》劇照）

3.沒為未來準備

拍拖8年來樓主自稱有為將來打算，亦無拈花惹草，不過認為女友對人生欠缺計劃。他知道女友想同居，於是放棄了不少興趣或消費努力儲錢，至去年年頭問已工作6年的女友的儲錢情況，對方才表示「得幾嘢（幾萬元）」。到他想搬到外面自住時，女友「又堅持唔租話要買樓，到買樓又嫌人開放式blah blah blah，憑什麼啊」。

4.性生活不協調

樓主說與女友相處多年來性生活不算協調，指對方有時「太攰拒絕我」，加上他覺得女友沒有好好保養身材，「呢樣嘢我講過好多次但係都係無改善」。

勸分派意見：

帖文引來巴絲打們熱議，有人認為樓主數出女友多個缺點，證明他「已經唔愛」，勸他早日分手放過雙方，「你講到咁樣，一齊嚟有咩意思，就算結咗婚都會離婚，除非佢可以變返你心目中想要嘅」、「分開下，半年一年仲想搵返大家就放心去結，唔係就算」、「而家分好過遲下結完婚先話想離」。

箍煲派意見：

亦有網民認為樓主應三思，畢竟已有8年感情，「諗下當初點解要一齊，諗下這麼多年，她點忍你，陪你行過的路，男人有時係要新鮮感，但新鮮感過後，很快你就會想念那個同你一起共患難的人」、「有咩再試下攤出嚟講，平心靜氣傾下，睇下會唔會搵到解決方法或大家都舒服嘅感覺」、「邊有人完美，愛佢就自然會包容，唔愛佢就剩係睇到佢缺點」。

樓主獲網民提點後，其後留言更新，指發文時情緒太負面，「只係數佢嘅不是實在對佢對個討論都有欠公允，今朝搭車嘅時候冷靜返，都可以數返啲優點出嚟」，又指「一時間諗返佢講過我嘅不是，個睇法又好似唔同咗啲」，不過似乎仍未有最終決定。