搭的士遺輪椅　司機翌日送返兼拒收酬勞　失主：感激佢施恩不望報

不時有「大頭蝦」將個人物品遺漏在交通工具上，有網民日前於的士業界群組發文，稱上周乘的士到荃灣時，因接連有多個來電，落車時忘記了放於車尾箱、屬於家人的輪椅。他指得知司機曾特意折返，惟他發現時卻未能追上，只好憑收據上的車牌希望尋回相關司機。帖文一出即極速尋到知情司機，樓主翌日已相約對方成功取回輪椅，更稱相關司機不願收取酬勞，令他非常感激。

有網民乘的士時遺下輪椅，幸遇兩名好心司機代為聯絡及送回，對方更不願收取酬勞，令網民大為感激。（示意圖，資料圖片）

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該名網民早前於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，指上周四（11日）乘的士到荃灣樂悠居，下車時因剛好接到來電，「因為剛送完屋企人入舒緩病房，就落車個客又打來，社工又打來，醫院又打來，個個唔聽唔得」，一時忙於講電話，便將屬於家人的輪椅遺留在的士車尾箱。

他指得知的士司機有特意折返打算送回輪椅，自己亦有在落車位置等候對方，「點知嗰刻啱啱醫院又打來」，他回過神才發現只見到的士車尾，「都追到天橋，可惜…」。幸好乘車時司機主動為他提供收據，讓他事後能於網上發文，憑車牌尋找司機。

事隔僅一日，有司機即留言表示「我知車在哪」，雙方極速相約交收時間和地點，樓主對成功尋回司機感驚喜，又指「用多咗司機大佬時間真係唔好意思，我想答謝佢」，表明將提供酬勞。

網民發文僅一日，便有好心司機稱得知其輪椅下落，雙方更極速相約交收時間及地點。（示意圖，資料圖片）

事後樓主再留言更新，表示已經取回輪椅，又指曾向提供消息的司機及當日送回輪椅的司機提供酬勞，惟2人均拒絕，「我話報答佢，佢只係講咗句『不用了，應該的』，我再表達想報答，佢已唔應我了」，只好於網上感謝2人，「好感激嗰2位嘥咗佢時間仍然施恩不望報嘅大佬」。

有同為的士司機的網民則留言稱，乘客如遇到類似情況，可憑車牌報警，由警方聯絡車主，再聯絡當日司機；亦有人指「唔記得車尾廂有物件係平常事」，有時甚至連司機也會忘記，待乘客取回物件才發現忘了收取附加費。

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