搭的士趕落車無數錢　被找少300元　網民開名尋司機：相信佢無心

無論幾趕時間，錢銀問題也應就地解決，以免過後「口同鼻拗」。有網民日前發文，稱早上乘搭的士過海後以500元繳付140元車資，惟落車後才發現司機只找了零頭60元，未有找回300元大紙，遂憑記憶寫下司機的名字尋人。有同為的士司機的網民認為涉事司機有意「搏大霧」找少錢，亦有人認為樓主無任何證據，難以確認是司機責任。

有網民指乘的士後發現司機找少300元，因不想報警影響對方，只好憑記憶寫下司機的名字尋人。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」）

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該網民於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文尋人，稱上周三早上約8時，於中環畢打街置地廣場上車，經西隧前往佐敦柯士甸道官涌街，車程約為半小時，連同隧道費車資共140元。他以500元紙幣付款，找續後因「趕住落車幫坐後面嘅朋友攞嘢」，故未有點算清楚便下車，「落咗車想將錢放返入銀包，點知望真得$60」，惟當時司機「已經畀油絕塵而去」。

該網民稱乘車時「冇攞單、冇留意車牌號碼」，不過因為坐車頭，見過司機的名字，遂開名希望尋回該司機，稱相信對方無心找少錢，亦不希望影響到對方，故暫不考慮報警跟進。

該網民稱事發當日乘搭的是新款混能的士，下車時因趕住幫朋友拿東西才沒有數算清楚找續。（示意圖，資料圖片）

帖文引來一眾的士司機網民討論，有人認為涉事司機有意趁乘客趕時間找少錢，「佢實話無心㗎」、「擺明特登，正常順序係三百、六十咁找，好多司機食得多夠和味，所以找六十，博你趕時間落車唔記得數錢」、「總之落車畀五百時，要大聲講『五百』， 因為仲有一招係扮唔知收咗你一百定五百，找少四百畀你搏你落車」。

不過也有人指樓主沒有單據或其他證明，難以證實說法就是事實，「你咁樣講係口同鼻拗囉，文字只是得你一人敍述，除非真的搵返這位司機出來一起講」、「你張500有無做咗記號先？」、「車入面得你同司機真係……審死官囉，你話畀5嚿佢話收2嚿真係鬼知咩」。

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