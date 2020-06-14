母子戀開花結果　俄羅斯網紅少婦搭上細15歲繼子　公布懷孕擬結婚

姐弟戀已經不足以形容這對情侶，因為他們是名正言順的「母子戀」！現年35歲的俄羅斯網紅瑪麗娜（Marina Balmasheva）13年前結婚，成為兩名孩子的繼母，沒料早前竟被揭發偷吃比自己小15歲的繼子，丈夫大怒要求離婚。瑪麗娜回復單身後，大方公開與繼子交往的生活，常在IG高調放閃，日前更公布懷有兩人的愛情結晶，並打算計劃結婚。

本月8日，瑪麗娜在IG貼出他和弗拉基米爾的合照，公布她已經懷孕了，並計劃結婚。（Marina Balmasheva IG圖片）

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瑪麗娜22歲時嫁給丈夫阿列克謝（Alexey Shavyrin），當時阿列克謝已經有兩名兒子，分別是弗拉基米爾（Vladimir）及維克多（Viktor），瑪麗娜成為了繼母，同時與阿列克謝收養了5名孩子。婚後她由二百幾磅大減約127磅，外貌變得年輕不少，更因而成為網紅，在IG有逾42.3萬名粉絲。

13年過去，弗拉基米爾轉眼已大學畢業，19的他回家後協助照顧弟妹，期間竟和瑪麗娜發展出曖昧關係。阿列克謝指，瑪麗娜會趁弗拉基米爾在家時，偷偷溜到兒子的房間一起睡，他發現此事後大怒，認為瑪麗娜引誘兒子遂決定離婚，「如果（對象）不是我兒子，我會原諒她出軌的行為」。

弗拉基米爾看到驗孕結果的第一刻非常感動，馬上給瑪麗娜一個擁抱。（Marina Balmasheva IG圖片）

瑪麗娜回復單身後，和弗拉基米爾正式開始約會，更不時分享兩人的戀愛生活，公開「放閃」。本月8日，瑪麗娜在IG貼出他和弗拉基米爾的合照，公布她已懷孕，並計劃結婚。

片段中弗拉基米爾看到驗孕結果的一刻非常感動，馬上給瑪麗娜一個擁抱，瑪麗娜更不禁哭起來。不少網民紛紛恭喜他們，也有本身認為他們的愛情不道德的網民表示感受到他們的真誠。