印籍母搭上已婚馬國男　留3歲女情夫與妻同住　愛女終被棄屍深山

馬來西亞一名3歲女童報稱失蹤後，被發現遭棄屍深山。據報其31歲印尼籍母親搭上馬國一名已婚男，一度攜女入住對方與妻子的居所，後獨自搬走，她早前報警稱在男方居所找不到女兒，警方其後拘捕已婚男及其妻子，盤問下男方稱幫女童洗澡時她「抽搐後昏迷不醒」，遂棄屍深山。警方至昨日(6日)終在山區尋獲女童屍體，估計她上月已死亡。

3歲女童Nur Aisyah Aleya Abdullah一度被指失蹤，其後發現遭棄屍山中。（「KPWKM」Twitter圖片）

3歲女童Nur Aisyah Aleya Abdullah一度被指失蹤，當地部門曾就此發通告。（「KPWKM」Twitter圖片）

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蘭卡威（Langkawi ）警方稱，慘死女童 Nur Aisyah Aleya Abdullah的媽媽（未公布姓名）為印尼籍，在馬來西亞檳城的餐廳打工，去年11月她結識當地一名37歲已婚的失業馬來族男子，發展婚外情成為小三。其後她應情夫邀情，帶同3歲女兒搬入對方40歲任護士妻子獲分派的醫院宿舍，一度4人同一屋簷下。

今年1月，人妻發現丈夫與印籍女姦情，要求她搬回其工作的餐廳寄宿，而女童卻沒有搬走。上月底，印籍女到情夫與妻子居住的宿舍探望女兒，沒料竟發現3人已搬走，沒辦法下她於日前在當地報案。

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警方出動並在雪州安邦拘捕情夫與妻子，情夫一度供稱將女童交給一名不知名人士照顧，女童其後失蹤，惟再次盤問下，他轉口承認曾替女童洗澡，但女童突然「抽搐後昏迷不醒」，他其後將女童棄屍山中。

據其口供警方終在本月6日，在當地怡拉雅山區發現女童屍首，估計上月已死亡，不排除情夫夫婦才因而搬離蘭卡威。

（星洲網／詩華日報）