「最性感高爾夫球手」以胸揮杆　風光背後曾被前男友公開裸照欺凌

高爾夫球的重點在於揮動球桿，將球打進洞中。不過美國前女職業高爾夫球手絲比拉娜（Paige Spiranac）卻想到以自己的胸部「揮」杆，令網民驚嘆她的創意想法及神乎奇技！現時絲比拉娜雖然已經淡出球壇，並轉型為代言人及網紅，但她仍然有打高爾夫球的習慣，更不時以性感打扮現身，大騷豐滿身材！

美國前女職業高爾夫球手絲比拉娜（Paige Spiranac）作為網紅的最大特點，就是其豐滿的上圍及標誌性的金髮。（IG「_paige.renee」圖片）

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現年27歲的絲比拉娜小時候已經參與青少年高爾夫球賽並多次獲獎，就讀大學時亦曾代表學校出戰學界高爾夫球比賽，之後更參加職業比賽，被封為「最性感高爾夫球手」。不過同年她決定淡出職業賽圈，轉為擔任品牌代言人及經營自己的網紅事業，她的IG帳號至今已經有多達260萬人追蹤，可見相當成功。

絲比拉娜作為網紅的最大特點，就是其豐滿上圍及標誌性的金髮。她除了會分享日常生活打卡照之外，亦有打高爾夫球時的留影，不過不論是什麼照片，她都不忘在鏡頭前騷身材，向粉絲們派福利。

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近來絲比拉娜在社交媒體上最引人注目的帖文，就是在家中身穿吊帶低胸背心練習推杆的時候，竟然將球杆放在乳溝內，再用雙手夾胸然後揮動球杆擊球，令網民們都看得目瞪口呆。絲比拉娜解釋，她十分喜歡推杆，「因為這講求感覺及信心，推杆沒有正確或者錯誤的方法」，而「以胸揮杆」就是她最愛的方法之一。

現時風光的絲比拉娜其實亦曾受過網絡欺凌，她曾被前男友公開裸照報復，引來無窮無盡的騷擾，例如有人拿她的裸照給她簽名。絲比拉娜一直希望時間可以沖淡事件，但她卻一再想起前男友對她造成的創傷，最後她為了奪回身體的自主，決定為《體育畫報》全裸上陣拍照，令她終於走過難關。現時她更加是反網上欺凌組織Cybersmile的宣傳大使，以自身經歷幫助受到欺凌的人。

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高爾夫御姐系網紅有姿勢有實際 舞蹈系畢業仲有D Cup誘人身材 （IG「ann5103」圖片）

廖小安Ann是高爾夫網紅，本身也是職業棒球隊中信兄弟的啦啦隊隊長。（IG「ann5103」圖片）

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