高爾夫御姐系網紅有姿勢有實際　舞蹈系畢業仲有D Cup誘人身材

不少人覺得高爾夫球是上流玩意，但原來有一位台灣網紅也十分之愛打Golf！既是台灣職業棒球隊啦啦隊隊長，又是擁有D級傲人身材的模特兒廖小安Ann一直相當有人氣，她畢業於大學舞蹈系，身材高挑又有甜美笑容，瘋狂吸粉的確有原因！而且小安打扮和風格都走成熟路線，因此被不少網民封為「御姐系網紅」。

廖小安Ann是高爾夫網紅，本身也是職業棒球隊中信兄弟的啦啦隊隊長。（IG「ann5103」圖片）

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小安的IG除了平常的生活打卡或是分享工作經歷外，最多就是練習高爾夫球時的照片。全套高爾夫球服裝的小安，紮好馬步再將小白球擊出的時候，絕對是「有姿勢，有實際」，她亦十分喜愛高爾夫球。而在小安的IG上，她亦介紹自己為「高爾夫網紅」，絕對是當之無愧！

小安畢業於國立臺灣藝術大學舞蹈系，跳舞經驗豐富是名「舞林高手」。她的工作範疇十分多，包括舞蹈教學、舞蹈編排、舞蹈表演、活動表演規劃等，工作能力十分之高！她其中一項為人熟識的工作是擔任台灣職業棒球隊中信兄弟的啦啦隊隊長，如果可以看到她穿上鮮黃色的棒球衣及迷你裙在場上打氣，球員定必士氣高漲！

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小安與其他網紅不同，皆因她在氣質及風格上都比較成熟，因而成為「御姐系網紅」。加上1.68米身高、D Cup身材及每次都可以令人甜入心的笑容，基本上都是令人動心的理由。

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