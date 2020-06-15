超逼真！日本設計達人製CG美食圖　超高質又像真　網民：很想吃

在社交媒體上經常看見各式各樣的美食打卡照，但想不到原來靠電腦技術亦可製作出像真度十足的美食照片？日本網民最近於Twitter熱論「CG美食」，原來當地一間CG影像專門雜誌舉辦了比賽，歡迎成人及學生利用CG製圖的形式創作美食照，引來大批網民高呼神奇。

是次比賽第一名是燒生蠔圖片。（CGWORLD圖片）

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日本CG影像專門誌CGWORLD所舉辦的3D CG比賽「CGごはん（CG飯）」，如同比賽名稱一樣，參賽者要用3D CG技術畫出美食。3DCG的原文是「three-dimensional computer graphics」，顧名思義是指三次元的電腦圖像，這技術廣泛應用在廣告、電影、動畫、遊戲等。

日本CG影像專門誌CGWORLD所舉辦的3DCG比賽「CGごはん（CG飯）」，如同比賽名稱一樣，參賽者要用3DCG技術畫出美食。（CGWORLD圖片）

公開組作品

+ 7 + 6 + 5

今次比賽分為公開組及學生組，上周三正式公佈成績。公開組第一名就是燒生蠔，所謂「高手在民間」，冠軍圖片由於製作太細緻，看上去根本與專業攝影師拍出來的美食照無異。學生組的實力亦不遑多讓，第一名是畫了在喫茶店（咖啡店）吃到的意大利粉，無論顏色、設計或擺相同樣超像真。

學生組作品

+ 5 + 4 + 3

就連網民看過得獎作品亦高呼不可思議，「太逼真了吧」、「還以為是照片，沒想到是CG」、「與其他照片放在一起也不會分辨出來」。

（CGWORLD）