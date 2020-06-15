百厭家貓捉幼鴿入露台　屋主細心照顧助一家團圓　網民激讚有愛心

貓貓天性愛捉雀，但只有靠奴才執手尾了。一名居英港人日前就在facebook發文分享主子的百厭事跡，指家中露台突然有幼鴿出沒，懷疑是家貓伸手至隔網外捉入露台。樓主擔心幼鴿未學會飛便與父母失散，遂在露台架好臨時野鴿休息區，在他細心照顧下，幼鴿終等到父母現身並一家團聚，網民看後紛紛大讚樓主「超有愛心」。

有居英港人在facebook發文，指家貓日前將一隻野鴿捉到露台，他遂架起「臨時休息區」，讓幼鴿安心等待父母。（fb「天下貓貓一樣貓群組」）

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樓主日前在fb群組「天下貓貓一樣貓群組」發帖，指家中露台有網以防貓咪墮樓，但懷疑家貓從狹小的細縫中，把仍在學飛的野鴿捉入屋內，所幸樓主及時看到並分隔牠們。雖樓主曾嘗試從細縫「放生」幼鴿，惟幼鴿疑因受驚，又返回露台內，其間一直有兩隻成年野鴿在空中盤旋，疑似是其父母。

不久，成年野鴿飛走，事隔七、八個小時後仍不見牠們蹤影，加上擔心若在公園放生，幼鴿將無法找回父母，樓主遂在露台擺放紙盒、雀粟和水，又用舊衫「築巢」，讓幼鴿休息一晚，「佢見我哋行開，就走去食、飲、屙」。

樓主後來更新帖文公布好消息，「雀BB嘅父母返咗嚟啦！超級滾動！」並從樓上住客口中得知，原來野鴿一家本來住在樓上，可能幼鴿學飛時，意外飛到樓主家露台並遇到貓主子；目前牠們一家三口暫住露台，期待有朝一日回歸大自然，但貓主子就要「強制隔離」屋內，以免再「拆散別人家庭」。

帖文一出，不少網民大讚樓主愛心爆棚，「樓主不偏待生靈，抵讚」，又笑言「貓貓領養咗隻鴿」、「強行迫你收編」。

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