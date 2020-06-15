衣着打扮使錢習慣全部唔滿意　連登仔呻被女友嫌棄：做乜都唔順眼

情侶相處需要坦承溝通，不願面對問題最終只會傷害彼此感情。有連登網民發文，大呻常被女友嫌棄，無論衣櫃打扮或是平日外出花費的習慣總會有不滿，直言自己「做乜佢都係睇唔順眼」，感到非常難過，但坦言拍拖多年，「要放手都唔係咁易」，只好向網民吐苦水，詢問應對方法。

有連登網民發文稱女友常常以不同原因嫌棄他，感到非常難過，甚至考慮分手。（《男人唔可以窮》劇照）

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該網民早前於連登討論區以「有冇人一直被自己女朋友嫌棄？到底仲應唔應該堅持一齊落去」為題發文，稱女友常常對他感不滿，「又嫌我肥，又嫌我着衫唔好睇，又嫌我呢樣嗰樣，總之自己做乜佢都係睇你唔順眼，小小事就被佢鬧」。

樓主自言「人到中年，冇錢、冇事業、冇樣」，不過一直有做好男友的責任，亦有為自己和女友的未來打算，「我平時自己都好慳，自己都好少會食啲貴過百幾蚊嘅嘢，都好努力儲錢為咗第時，但最貴都試過買份過萬蚊嘅禮物畀佢」，然而女友似乎看不到他的努力，更曾與將他與上司比較，指與他外出用餐只能選擇快餐店，「其實聽到咁講真係會好心悒」。

樓主稱一直有為兩人的感情付出，然而女友性格強勢，問題沒有改善。（《男人唔可以窮》劇照）

樓主形容，女友性格「比較強勢，永遠唔會覺得自己錯」，但他卻認為關係需要雙方一起維繫，令兩人常因小事爭吵，「每次鬧交或冷戰我都衰心軟哄返佢，不過呢排冷戰咗好耐，佢都係唔會哄返我」。他坦言情況已維持一段時間，自己開始感到絕望，甚至考慮兩人應否堅持下去：「我已經好攰，唔想再理，係咪唔好拖住人比較好？」

不少網民看過樓主經歷均勸他面對事實，「得罪講句，睇你唔順眼都等如唔再鍾意你㗎啦」、「拍拖係求開心，唔係你咁樣的，除非你有被虐傾向」、「拍拖拍到咁唔開心為乜，一段良好嘅關係應雙方都會一齊進步，而唔係嫌三嫌四原地踏步」。不過苦惱的樓主坦言，與女友拍拖多年，分開也不是容易的決定，「要放手都唔係咁易。唉，唔明點解要受咁多氣」。