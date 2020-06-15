葵芳爆防疫意外　侍應消毒酒精當體溫槍　兜面噴小朋友慘中眼睛

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍未止，市民外出時需要注意防疫。最近有網民分享，稱日前帶孩子到餐廳用餐時，門口檢查體溫的侍應誤將消毒酒精噴壺當成體溫槍，直噴到孩子臉上，即令孩子張不開眼，需送院醫治。樓主提醒其他家長，類似意外或令孩子眼睛永久受損，籲大家提高警覺，盡力避免類似事件。

有網民分享個人經歷，指身為姑丈的他帶小朋友到一間餐廳用餐，唯在門口被負責檢查的侍應誤將酒店噴壺當成體溫槍，直接向他的面部噴消毒酒精。（facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」圖片）

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該名家長網民在facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」發帖，分享到葵芳一間餐廳用餐的經歷，他說當時「有位好醒目嘅侍應，攞咗支酒精噴壺當體溫槍，然後幫個小朋友量度體溫」。

意外來得太突然，未及阻止的他即時查看孩子情況，發現孩子即時不能張開眼睛，需往醫院求醫，路程中也不忘發文提醒其他家長小心，「懇請各位家長之後注意類似由第三者產生的失魂意外」。

該名侍應因為錯誤向小朋友的臉噴酒店，結果令小朋友需要到醫院做檢查。（資料圖片）

網民稱受傷的是其姪兒，孩子經醫生檢查後並無大礙，現時已經出院，涉事餐廳會負擔相關醫療費用。他重申分享事件是希望提醒大家意外後果可大可小，「因為酒精直接接觸眼球是有機會令到眼角膜永久損害」，其孩子無礙十分幸運。

樓主苦口婆心力勸大家：「我們大部分家長亦不是宇宙最強甄子丹，沒有一秒鐘內的反應，只是藉此事情引以為鑑」，畢竟這類想像不到的意外還是有可能發生，希望大家可以盡量避開。」

不少家長網民看到帖文都反應熱烈，有人認為涉事侍應只屬無心之失，人有錯手，只能在日後更加小心避免錯誤再次發生。不過亦有人批評，事件程度嚴重，認為樓主應該要嚴正追究餐廳：

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原文：【消毒酒精】消委會檢6款含有毒甲醇！一文看清酒精消毒11項須知