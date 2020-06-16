河邊散步遇巨鱷突襲　愛犬前腿被咬　退役美軍埋身徒手激戰救狗

帶着寵物散步最怕遇上意外，前美國陸軍上士特倫特（Trent Tweddale）近日帶着愛犬沿河散步時，河中突然衝出一隻巨鱷，更咬着狗狗的前腿拖入水，特倫特見狀並沒有驚慌失措，反而決定下水與巨鱷搏鬥，最後成功救回愛犬。狗狗雖然身受重傷，但經手術搶救後沒有生命危險。

前美國陸軍參謀長特倫特（Trent Tweddale）近日帶着愛犬沿河散步時，河中突然衝出一隻巨鱷，更咬着狗狗的前腿拖入水。（fb圖片）

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據了解，特倫特於美國時間上周一帶着6歲的愛犬Loki出門，並於農場一河畔散步。河中突然有隻約4米長的巨鱷衝出來，並咬着Loki的右前腿將牠拖入水中。特倫特一度嘗試拉住Loki的頸圈把牠搶回，但鱷魚完全沒有鬆口，繼續把Loki拖入水。

特倫特於是索性放開項圈，直接跑進及膝的河水中，並不斷痛擊巨鱷的頭部，直到牠鬆口為止，最終成功救回Loki。特倫特稱，雖然自己幸好只有輕微割傷，但Loki當時被巨鱷大力咬着右前腿，幾乎被咬斷，要即時送去獸醫進行緊急手術。獸醫為以鐵板及螺絲為Loki重建右前腿，希望可以恢復原本的活動能力，但亦要視乎之後的康復進展。

在佛州魚類及野生動物管理局的幫助下，特倫特事後在同一現場設下陷阱，並放入一隻公雞做誘餌，預備將咬傷的巨鱷「逮捕歸案」。他說，「我很愛我的狗，會為牠奮戰到底」。

（NY Post）