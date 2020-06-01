返家見大門疑被撬　屋主睇閉路心慌　網民爭論真相小狗反應成焦點

有台灣屋主回家看到掛了數字鎖頭的大門，竟然打開了一條縫，即時查看閉路電視片段，沒料看到詭異一幕，原以為被撬的門，片中可見大門在沒人觸碰下突然打開，當時一男子和小狗剛好經過，迷信與理性網民爭論真相，有人拿小狗規避反應作證據叫樓主要小心，惟也有人直指狗狗只是抓癢，不用想得太多。

有網民分享家中大門自行打開的閉路電視片段，不少人看後都指狗狗反應太詭異。（FB「靈異公社」片段截圖）

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網民把片段上載到FB「靈異公社」，引來網民討論，發帖者正是片中大門微開的單位住戶，他指片中房間是其公司宿舍，外出時有確認宿舍門喇叭鎖有鎖上，外面的數字密碼鎖頭也上鎖了，強調當時房內無人，房內的窗戶是密閉式只有玻璃無法開啟，他想了很多原因也一一排除了，最終也無法破解為什麼會出現片中大門自動打開的情況。

片段引發網民爭論，更分成兩派，理性派認為很大機會只是風吹，或關上時沒到位，才會出現走位情況，不少人以自身經驗，直指曾現同樣情況著樓主安心，「是喇叭鎖的問題吧，我廁所的也常這樣，有時如果關上沒真的卡進去，就容易會發生這種情況！」

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也有不少人認為世界之大無奇不有，遇到解釋不了的怪事不足為奇，叫樓主如不安心可去廟中求護身符掛床邊和大門，有人則留意到片中經過的狗狗反應，可見狗狗經過其門外時突然半身貼牆而行，如在驚慌躲避什麼，而當大門突開一刻，小狗也回頭看了一眼，有人以此推論其宿舍真有問題。

不過也有網民反駁，小狗貼牆或只是抓癢而已，質疑有時候不用想得太多，以免自己嚇自己。

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