消委會測試29款雪糕僅4款無菌　網民：呢6類人無菌都應少食雪糕

消委會《選擇》月刊公布29款雪糕測試結果，發現部分樣本含菌或含防腐劑等，令不少鍾情雪糕者都心慌慌。其實撇除衛生及食用安全疑慮，作為「生冷嘢」的雪糕，確非人人啱食，網民熱論有6類人士少吃為妙，例如孕婦如貪吃誤食含李斯特菌的雪糕，隨時可以引致流產！

不少人愛在夏日吃雪糕以消暑，惟其實部分人因身體問題，並不宜多吃。（iStock）

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消委會測試發現阿波羅Appolo一款薄荷朱古力特級雪糕含菌量總量超標16%，另外肯德基KFC一款特選牛乳朱古力曲奇新地亦被測出大腸菌群含量超標1.8倍，衛生狀況欠理想。

▼消委會29款雪糕脂肪及糖含量▼

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原文：消委會｜MAGNUM雪條含糖等於3粒半方糖 惠康首選牌雪糕獲5星評分

另外，消委會在麥當勞的朱古力脆皮草莓新地找到防腐劑山梨酸，含量為每公斤57毫克，每克總含菌量也有3.2萬個，不過未有超標。

不少人愛在夏日吃雪糕以消暑，惟其實部分人因身體問題，並不宜多吃。（iStock）

網民對結果感嘩然，尤其近日天氣炎熱，不少人幾乎一日一雪糕，突爆食用安全問題令人想食又心驚。部分網民則指，就算沒有衛生和食用安全的因素，本身雪糕並非人人也可吃，特別是6類人吃了，隨時有礙健康：

▼呢6種人就算雪糕無菌都應少食！▼

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