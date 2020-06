消委會｜MAGNUM雪條含糖等於3粒半方糖　惠康首選牌雪糕獲5星評分

消委會今日(15日)出版的《選擇》月刊公布市面上29款雪糕及冰凍甜品樣本,發現當中不少都高糖高脂,當中英國品牌MAGNUM一款雪條每100克含糖量達22.7克,即每食一枝(79克),等於攝入3.5粒方糖,已經達到世衛建議成人每日應該攝入糖份的53%。消委會指若經常食用會增加心臟病、肥胖症及糖尿病的風險。 預先包裝雪糕及冰凍甜點樣本中,有13款獲得最高5星評分,當中包括惠康首選牌特濃朱古力冰凍甜點,糖和脂肪含量都相對較低,一盒2公升僅售39元,在平均100克計算,在同一評級中最便宜。

消委會29款雪糕脂肪及糖含量▼

消委會在今年1月至4月從超市、百貨公司、甜品店、雪糕專門店、食肆等地方搜集了29款樣本,進行了安全、微生物和營養素含量的測試。

食一杯「百味堂」雪糕等於攝入每日74%糖攝取量

測試結果發現,當中19款樣本都屬於高糖食物,其中不少市民鍾意的英國品牌MAGNUM(classic-frozen dessert with vanilla from Madagascar coated with milk chocolate)一款雲呢拿雪條每100克含糖22.7克,相當於4.5粒方糖。以每條重79克計算,即含有18克糖,大約相等於3.5粒方糖。

「百味堂」BAEKMIDANG一款非預先包裝濟州抹茶黑朱古力牛奶雪糕,一杯重246克,每份含糖量為36.9克,為同類雪樣中單一份量最多,進食一杯會攝取相等於7.4粒方糖,約佔成人每日建議糖攝取量的74%。

除了糖含量之外,消委會測試亦測試了脂肪含量,所有樣本都不屬於低脂食物,惟「M&S Food」的一款朱古力雪糕每100克含量達21.4克總脂肪,進食一份該款雪糕已經佔成人每日建議攝入量的23%,而若是4歲女童食用一份,則已經達37%。

首選牌特濃朱古力雪糕糖和脂肪含量相對較低

在所有雪糕當中,惠康所售賣的「首選牌」特濃朱古力味冰凍甜點,糖和脂肪的含量都相對較低,每盒1,980毫升僅售賣39元,獲得消委會五星好評。

消委會提醒,脂肪和糖對雪糕製作很重要,為了避免攝取過量影響健康,市民應保持均衡和多元化的飲食,分量過大可以與人共享,並要適可而止。若已經進食雪糕或冰凍甜品後應該減少從其他食物中攝取脂肪和糖。