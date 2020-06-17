裝修實例｜長沙灣麗翠苑287呎開放式單位　為個仔打通主人房客廳

長沙灣麗翠苑是最近新入伙的居屋盤，其熱門間格屬實用面積287呎的開放式單位。由於單位沒有房間，如只有1至2人居住可能剛剛好，但如果要一家3口一起生活的話，就要靠設計師動動腦筋。

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今次介紹的單位聘用「DIC設計情報中心」負責設計裝修，是位於長沙灣麗翠苑的一個實用面積287呎單位，單位屬開放式，只有單邊窗，廚房又在單位中間位置，可以規劃的空間不多，但戶主要求兒子要有獨立睡房，難度的確夠高。

設計師首先在大門旁邊劃出兒子的睡房，房間以趟門設計節省空間，房內剛剛好可以放置睡床、書桌。全部用黃藍色設計，營造活潑感覺。單位餘下空間若要分佈主人房和客廳會變得過於壓迫，所以設計師就將主人房和客廳二合為一，間隔似有還無，以屏風代替牆身做分隔，空間感大大增加。

兒子的獨立睡房改用趟門來慳位，設計師亦預留位在大門旁邊放置一個鞋櫃。（設計情報中心提供）

除了提升空間感外，細單位的儲物要求也非常重要，雜物才不用周圍擺放，所以設計師用儲物櫃做房間的間隔，近牆的一邊是由主人房方向打開的衣櫃，剩下的就是面向走廊的儲物櫃，另外單位原本有一個有窗的凹位，旁邊的間隔牆就造了一面磁石黑板，給戶主可以畫畫和張貼通告。

此外，客廳和主人房位置也造了地台，劃分區域同時增加大量儲物空間。而設計師也把廚房和洗手間重新設計，洗手間以雲石設計為主，營造柔和雅致的感覺，而牆身也向外移動了少許，同時設計師預留了一個凹位放置雪櫃。間隔牆也是以雲石設計過渡至廚房，廚房上排廚櫃以鏡面櫃門增加空間感，而且使用條紋假天花增加空間感，使單位看起來更寬敞和舒服。

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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