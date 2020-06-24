【筍盤】新女友帶4家人參觀居所　見4房大屋即催婚　台男急分手

家有人屋的男子，很多時都被視為「筍盤」，吸引追求安穩生活的女士。台灣１名男子早前邀交往3個月的女友首度到家中作客，沒想到她竟把母親、弟弟和弟弟的 2 個小孩都帶上來了，５個人看到台男的４房大屋後即時「當咗自己屋企」，女友事後更立即催婚，更稱婚後希望能與家人搬到大屋同住，令男友非常傻眼，心想「連嘴到沒親過就在肖想我的財產了」，隨即果斷提出分手。

台男自己住在14樓露台戶，「4房2廳3衛雙車位」，女友和家人都非常滿意樓主的家。示意圖，非涉事單位。（網上圖片）

該名台男以「女友家庭很複雜，建議大家交往時財不露白」為題在Dcard發文，他指跟女友認識1年多，交往3個月，因為大家都在工作，可能每天見面，進度沒有很快，也不是以結婚為前提交往。

5月底時，女友首次去台男的家，想不到「她來的時候，我才發現她連媽媽跟弟弟還有弟弟的2個小孩都帶來了，我有點嚇到還是馬上叫外送幫我買麥當勞過來」。

女友表示希望結婚後把她的家人接來一起住，還說婚後不想生小孩，台男即時覺得不能接受，直接否決並分手。（《分手 100 次》劇照）

台男自己住在14樓露台戶，「4房2廳3衛雙車位」，而且旁邊就是河濱公園，女友和家人都非常滿意樓主的家，更稱「小孩子在這邊成長環境非常好」。後來樓主也在女友詢問下透露，他開店的店面是他外婆死之前寫遺囑給他，並沒有貸款。

事後，女友告訴他自己的身世，「沒想到她家庭很複雜」，女友說自己爸媽離婚，弟弟以前愛玩跟2個女友未婚生子，重點是「她希望我們結婚後把她的家人接來一起住，還說婚後不想生小孩」。台男即時覺得不能接受，直接否決並分手。他指自己因繼承外公外婆的財產，不算自己本事，「但這不代表我要養她們全家」，又直言女友「連嘴到沒親過就在肖想我的財產了」。

帖子引來大批網民熱論，不少人認為樓主分手的決定十分明智，「有夠貪心的，我覺得你夠聰明，有些人還因為戀愛衝昏頭就答應」、「確定小孩不是那女生自己的嗎..推給弟弟愛玩外面生的，然後剛好釣個金龜婿，直接讓孩子們有個現成富爸爸」、「竟然有這種奇葩的事」。

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