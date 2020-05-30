港男發奮儲8年錢買300幾呎單位　女友爸嫌「間屋太細」反對婚事

住屋問題是港人的煩惱，更是「見家長」時一大難題。有男網民日前網上投稿，指自己因「無樓無車」，與女朋友交往9年來，從不獲對方爸爸接受，更曾被勸分手，其後他發奮儲錢買了一個300多呎的單位，並向女友家人提親，「未來外父」竟以「間屋太細」為由再次拒絕婚事，令他非常苦惱，因而詢問網民「點算好？」

男網民發奮儲錢買了一個300多呎的單位，並提出婚事，但「未來外父」竟以「間屋太細」為由再次拒絕。（示意圖，資料圖片）

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該網民日前以「我發奮儲錢買樓，但佢老豆嫌間屋太細」為題，投稿至Instagram帳戶「couple.murmur」，指自己與女朋友交往初期見對方家人時，其爸爸第一時間就問「有冇車同樓？」，得知樓主不符合他要求時，就反對他們在一起。不過女友並沒聽爸爸意見，堅持不分手，「佢試過為咗我，而同佢老豆嗌交」。

我心諗呢個世界有好多男人，包括我女朋友個老豆都冇車同樓，咁係咪就唔可以喺埋一齊？

樓主因而發奮圖強，不想讓女友爸爸睇小，結果儲了8年錢，終於買到一個300多呎的單位，就向女友爸爸提出結婚的想法，詎料對方竟嫌單位太細，「都唔住得人，起碼要500呎」，令樓主大感無奈，「我都已經聽囇佢話買咗層樓先結婚，但係佢都係唔滿意，唔通我同我女朋友分手咩？佢對我咁好，如果我嗰陣同佢分手，我覺得浪費咗大家嘅青春」。

直到上個月女友不小心有孕，但爸爸竟依然不批准兩人結婚，「但係我真係好想負返責任，但係我又冇理由叫我女朋友忤逆佢老豆，同我結婚」，令他不知如何是好。

網民看完帖文都大呼誇張，直言「有樓仲想點？」紛紛留言叫樓主「撐住唔好縮」，又認為結婚是兩個人的事，加上已儲夠錢「上車」，根本不用理會對方家人是否贊成，「你同條女拍拖又唔係同佢老豆」，但亦有網民突破盲點：

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