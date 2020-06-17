洗碗時窗戶突掉落蝙蝠　杭州女仔細一看發現20隻BB　飯都唔敢煮

2019冠狀病毒（COVID-19）散播之初，有傳病毒可能來自蝙蝠，導致不少人一見到蝙蝠已經怕怕。日前，杭州一名女子在廚房洗碗時窗戶突然掉落一隻蝙蝠，她仔細查看後，發現窗戶上方管道竟藏有約20隻蝙蝠寶寶。一家人嚇得關上窗戶不敢入廚房，結果連夜有大蝙蝠從外面撞擊窗戶，而蝙蝠寶寶每晚都在叫，最後物管公司要上單位用夾嘗試夾走寶寶。有專家指，一般家宅蝙蝠長期和人類共存，不會傳染疾病及主動攻擊人類，如果在家中出現，只需正常驅趕即可。

杭州女在廚房發現了一堆蝙蝠寶寶。（微博圖片）

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居於杭州余杭青楓墅園小區的張女士稱，6月1日她洗碗時突然從窗戶掉落一隻小蝙蝠，牠不會飛只在爬來爬去，張女士其後在廚房窗戶上方的管道口，發現有母蝙蝠生了20隻蝙蝠寶寶。她估計大蝙蝠可能外出覓食，張女士趕緊把窗戶關上了，窗戶關起來後有隻大蝙蝠想飛進來，「就拼命撲窗戶」，衝擊聲音大得「啪」一聲，晚上的動靜很大。

自從發現蝙蝠後，張女一家人都不敢入廚房煮飯，但一到晚上就會聽到大蝙蝠撞擊窗戶的聲音，連同小蝙蝠發出叫聲，令一家人擔驚受怕，尤其是想到有傳新冠肺炎病毒來自蝙蝠，更加令她們膽戰心驚。

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張女士請物管公司上門處理，兩次上門共從管道內夾出了18隻小蝙蝠，職員稱估計窩內剩下的寶寶不多，可能只有2至3隻，管道內空間很狹小，其他蝙蝠會躲到哪難以確定，因為沒有專業知識和防護裝備，物管公司並不敢大動作處理。

有內地專家表示，蝙蝠分成很多類型，可能會傳播沙士的菊頭蝠，牠們住在山洞裏，很怕人不會飛入人類家居，而一般家宅型的蝙蝠長期和人類共存，牠們其實和燕子一樣會飛入人類住宅牆縫、瓦片底下棲息和繁殖，對市民沒什麼威脅。而且家宅型的蝙蝠不會傳染疾病，亦不會攻擊人類，正常驅趕已經可以。

物管公司確認蝙蝠無害後，拆開了張女士廚房假天花板，但因蝙蝠是夜行生物，日間很難發現蹤影，只好叫張女士平日晚上留意一下，聽到蝙蝠叫聲再找物管去處理，如果一直找不到剩下的蝙蝠寶寶，會嘗試將窗戶打開，看看會不會有大蝙蝠前來將小蝙蝠帶走。

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網民看完片段後，不少人大呼現在見到蝙蝠已經害怕，「嚇得我趕緊看看我家窗戶」、「我現在看到蝙蝠兩個字就起雞皮疙瘩」，但又有人安慰道：「換種說法蝙蝠能帶來福氣，過去家裏用的餐具上就印着蝙蝠。」

（綜合）