網民稱街頭驚見蝙蝠唔知點算　究竟點處理先啱？

新冠肺炎(COVID-19)疫情下人人自危，提高衛生意識極其重要。有網民上載照片，聲稱在街上看到蝙蝠躺在地上，不知如何是好，求教網民處理方法，引來討論。

有網民聲稱街頭發現蝙蝠，急急上網問如何處理。（facebook群組「on9仔女同盟會(on9限定)」）

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有網民在facebook群組「on9仔女同盟會(on9限定)」發帖，上載一張疑似在街上拍攝的照片，相中有一隻看似蝙蝠的動物躺著，生死未明，樓主也沒點明具體位置，只稱不知應如何處理。

大部分網民都未能解答樓主的問題， 有的人叫樓主把牠掛回樹上，有網民笑言蝙蝠或是從武漢解封後飛來 ，累極倒下，也有人叫樓主直接報警。

市民如在街頭遇上死去禽鳥或動物，不應自行處理，因動物屍體或帶有細菌及病毒，須通知相關政府部門，待相關人員穿上裝備再行處理，最簡單是致電1823通知食環署報告發現位置，留待有關部門派員處理，最終會送到環境保護署轄下的堆填區處置。

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