【慎入】印度蝙蝠集體暴斃　民眾憂疫情再爆發　當局指腦出血致死

印度近日多處地區突然有大量蝙蝠死亡，引起民眾恐慌；當局原以為事件可能與新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情有關，但最新的調查結果顯示，可能是因為當地酷熱天氣，導致蝙蝠嚴重缺水腦出血致死。

印度比哈爾邦（Bihar）阿拉市（Arrah）上月26日有逾200隻蝙蝠突然死亡，由於當地疫情尚未趨緩，故民眾大為恐慌；有網民更拍到一隻瀕死蝙蝠在地上掙扎的畫面，只見牠四肢不停抽搐，似乎很努力想要活下去，但身體卻無法動彈。

北方邦（Uttar Pradesh）戈勒克布爾市（Gorakhpur）周二（6月2日）上午也有約300隻蝙蝠集體暴斃，當局立刻派員進行消毒，同時將蝙蝠屍體埋入地下，並取樣送往印度獸醫研究所（Indian Veterinary Research Institute，IVRI）檢測。

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檢測結果證實集體暴斃的蝙蝠對新型冠狀病毒檢測呈現陰性反應，也沒有任何狂犬病的症狀，研究人員指出，蝙蝠的免疫系統很強，原本就很難受到任何病原體的影響。

當地官員庫瑪（Devendra Kumar）表示，從屍體跡象判斷，相信蝙蝠是受到近日高達攝氏44度的高溫影響，加上附近池塘及湖泊均已乾涸，導致牠們嚴重缺水，瞬間腦出血死亡。