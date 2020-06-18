日本中小學始復課　學校出動紙板防疫　網民爆笑：睡覺也不怕了

新型冠狀病毒（COVID-19，簡稱新冠肺炎）疫情持續肆虐，日本全國中小學於於上周開始復課，不少學校亦加強防疫措施，例如每個學生座位相隔一定距離，甚至在桌上加設隔板防止飛沬。網民留言笑言雖然設置隔板的做法實用，但有學校使用紙板當隔板，學生卻可在板後為所欲為，「真的有人聽課嗎」、「好像自修室座位」、「玩手機也沒問題」。

日本全國中小學於上周開始復課，不少學校加強防疫措施。（神戶新聞視頻截圖）

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日本全國在上月解除緊急狀態令，各縣中小學陸續復課，有學生表示可以再次與同學見面感到興奮。學校為免學生與老師群體聚集造成感染，加強不同抗疫措施，例如增設消毒搓手液、提供免費口罩等。

所有學生在課室內需要單獨坐，桌子之間隔開數米，午飯時候每人要隔開排隊取飯。部分學校廚房把午餐改成簡單又健康的便當，即使學生會除口罩，亦不用花太長時間進食。

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佐賀縣一間中學更為每位學生加設紙板隔板，以防飛沫傳播，但因為隔板不透明，反引起一眾網民討論，認為會令學生不專心，「低着頭做甚麼也可以了」、「很不習慣前方有東西擋住視線」、「更令人想睡覺了」、「偷偷吃杯麵也沒人知」。

（綜合）