飼養4年龍吐珠升價1.5倍　卻被父親炸來吃　印尼男大崩潰：我想吐

寵物還是自己照顧才最安全，印尼一名男子兩年多年前買來一條龍吐珠來飼養，養了兩年，男子家中的魚缸已裝不下，於是把魚放在父母家中，沒想到最近父親把龍吐珠炸了並吃掉，令他完全崩潰。

近日巴渝收到兄弟發給他的照片，可見魚已被放在碟上，另一張圖片更驚人，龍吐珠被斬件放下油鑊。（ig「solokini」圖片）

來自印尼中爪哇省蘇科哈焦區的男子巴渝（Bayu）兩年多前在在雅加達東部一個專門賣觀賞魚的市場，用80萬印尼盾（約441港元）買了一條龍吐珠，他悉心照顧，並看着魚漸漸變大。由於龍吐珠的體型越來越龐大，巴渝家的魚缸快裝不下，於是他把龍吐珠帶到父母家中擺放。

不過隨着時間過去父親越來越没有耐性，不想照顧龍吐珠，直至近日巴渝收到兄弟發給他的照片，可見魚已被放在碟上，另一張圖片更驚人，龍吐珠被斬件放下油鑊，最後巴渝的寶貝龍吐珠成為了爸爸的腹中物。

巴渝得知後非常崩潰，因為龍吐珠絕對不是普通的食用魚，巴渝的魚本來已價值200萬印尼盾（約1106港元），升值1.5倍。示意圖，非涉事魚。（網頁圖片）

巴渝得知後非常崩潰，因為龍吐珠絕對不是普通的食用魚，巴渝的魚當時已價值200萬印尼盾（約1106港元），升值約1.5倍。即使難以接受，但巴渝已經無法改變，「我已經放手了。如果我想像父親吃了我的龍吐珠，我想吐了」。

龍吐珠又名金龍魚和亞洲龍魚，被視為保留了許多硬骨魚類原始特徵的物種，在不少亞洲地區都將其作為高級觀賞魚，美麗的龍吐珠可以價值不菲。

（綜合）

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