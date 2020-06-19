港媽抱B搭小巴求讓座　乘客一句嘲諷遭網民轟：條氣唔順就唔好讓

「搭小巴是否要讓座」的話題一直備受爭議，最近有網民於facebook撰文大呻，表示有次乘搭小巴時遇上一名手抱嬰兒的港媽，港媽看到樓主一人坐最後排，問樓主可否讓出座位以便擺放嬰兒車，樓主不情願讓出座位，但看到對方手包嬰兒最終也讓步，但心有不甘故不禁嘲諷說：「有錢生仔，無錢搭的士」結果雙方鬧交收場，但網民卻批評事主態度惡劣，「唔想讓咪唔好讓，又要鬧人」。

最近有網民於facebook撰文大呻，表示有次乘搭小巴時遇上一名手抱嬰兒的港媽要求讓座。（資料圖片）

該網民近日於fb專頁「生仔要考牌系列」撰文投稿，表示當晚下大雨等紅Van回家，結果等了15分鐘才有車。樓主上車後二話不說選擇坐最後排，其後車廂幾乎滿座，及後有一個手抱嬰兒的港媽上車，她拿着嬰兒車，見到樓主獨自坐最後排，於是問道：「可唔可以讓個位呀？我有架車仔要擺呢度。」

不過樓主當時心感不滿，認為自己排第一等車，有權利選擇自己的座位，不過看到港媽抱着小朋友，終不情願地讓座，但樓主卻忍不住吐出一句：「有錢生仔，無錢搭的士。」

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港媽聽道未有即時反應，而且全程默不作聲。下車時她拋出一句還擊：「心地唔好，唔會有小朋友生㗎！」樓主聽罷怒火中燒，在文中炮轟港媽過份，「咩事呀依家？位都已經讓咗畀你，你當時唔即時開聲還拖，我哋落車你先嚟攞尾彩」。

樓主又批評：「我讓畀你係人情，唔讓畀你係道理。」之後坦言事件令嚇怕自己，「經過今次件事，我真係唔敢生仔，唔係因為畀個女人咒兩句就驚，而係好怕我將來要同呢啲唔講道理、打橫行嘅家長打交道」。

樓主當時心感不滿，認為自己排第一等車，有權選擇自己的座位，不過眼見對方帶着小朋友，最後不情願讓座，但樓主卻忍不出嘲諷說：「有錢生仔，無錢搭的士。」（資料圖片）

不過大批網民對樓主的抱怨不抱共鳴，反指是樓主的問題，「做人都要考牌，你大可以選擇唔讓，唔好又要讓又要講說話畀人聽」、「你把口臭到呢」、「單人第一個上車坐孖位已經唔識做」、「讓得條氣唔順就唔好讓啦」、「樓主係咪坐的士大」。亦有網民同情事件中的港媽，「佢都係逼於無奈先出聲」、「揀最尾位坐其實就係唔想阻到人」。

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（fb專頁「生仔要考牌系列」）