貴價手機殼報稱3層樓跌唔爛　港男iPhone墜1.7米殼無事但機身裂開

一款保護性強的手機殼對手機尤其重要，更隨時能保銀包一「命」。惟有網民早前聽信電話配件店員的推銷，花300多元購買聲稱能在3樓墜地後也絲毫無損的手機殼，未料最近事主即使已為iPhone套上保護殼，仍迎來一場「內爆」，iPhone意外從1.7米高處墜地後，雖手機殼毫無刮痕，iPhone背面卻有多條裂痕，慘痛經歷卻笑倒大批網民。

港男購買聲稱能在3樓墜地後也絲毫無損的手機殼，他最近不慎令iPhone跌到地上，保護殼完好無缺，但iPhone背面已成「蜘蛛網」。（fb群組「Tai Po 大埔」圖片）

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事主在fb群組「Tai Po 大埔」發帖，稱過去曾在大埔某電話配件店買手機殼，當時店員向他大力推銷一款高質產品，「有晒乜証、乜驗證，美國強化乜叉叉硬膠保護殼」，斷言手機從3層樓高跌到地上都沒有事。雖然售價300多至400元較一般手機殼昂貴，但樓主相信一分錢一分貨，「心諗個殼咁堅，好啦，我買」。

不過，事主很快就初嘗心痛滋味，其iPhone在與他身高相約的1.7米處跌到地上，還以為手機殼終能發揮作用，未料iPhone背面卻裂成「蜘蛛網」，「裂到行雷咁樣，雷暴警號都生效得啦」，惟手機殼的確完整無缺，也沒有刮痕。事主頓時陷入沉思，回想店員當初一番話是否別有意思，「係咪由頭到尾都只係講緊個殼，而唔係講佢保護到嘅嘢」。

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事主忍不住質疑：「咁我配個殼嚟托咩，着避彈衣件衫冇事，但個人中咗槍呀！」但他文中最後「表揚」當初店員的推銷技巧，「因為可能由頭到尾佢都係講緊隻殼，係3樓跌落嚟都唔會爛」，而自己只是誤會了對方意思。