老年夫妻買足38年彩券　堅持用生日選號碼　終奪得31億港元頭獎

世上無難事，只要有心人。美國一對已逾60歲夫婦買彩券超過38年，他們每次亦用自己與家人的生日來選擇號碼，想不到在妻子生日前1個月，他們終於中獎，還要是亞里桑那州有史以來最高額的頭獎，獎金高達4.1億美元（約31億港元），這讓夫妻倆驚呼，「再也不會有付不起的帳單了」。

美國一對已超過60歲夫婦已買彩券超過38年，他們每次亦用自己與家人的生日來選擇號碼，想不到他們竟中了亞里桑那州有史以來最高額的頭獎，獎金高達4.1億美元（約31億港元）。（Arizona Lottery圖片）

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居住在亞里桑那州鳳凰城（Phoenix）的一對夫妻，先生已屆73歲高齡，太太亦已63歲，他們從38年前開始就會定期購買「超級百萬彩券」（Mega Millions）。妻子表示，每次他們都會以自己及家人的生日來選擇號碼，結果皇天不負有心人，在今月9日幸運獨得亞里桑那州有史以來最高額的頭獎，獎金高達4.1億美元（約31億港元）。

妻子表示，每次他們都會以自己及家人的生日來選擇號碼。（Getty Images）

妻子續稱本來下個月生日，笑稱：「我的左手已經發癢2星期，這代表着我準備中大獎！」就連丈夫亦表示，當日買彩券時發現一枚非常閃亮的新硬幣，即知道是幸運的降臨。

亞里桑那彩券（Arizona Lottery）表示，該對夫妻選擇一次過領走全部獎金，扣除稅金後，他們能領取2.28億美元（約17億港元）。這對夫妻表示，他們準備用這筆錢還清房貸，並為子女及孫子準備學費，同時做好定期投資，最後才好好享受這筆錢，「這真的難以置信，再也不會有我們付不起的帳單了」。

（CNN）