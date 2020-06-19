全能姐姐輕鬆一打二　半年變大廚貼心照顧全家　港媽：數唔到缺點

不少僱主都形容遇到好外傭猶如中六合彩，但其實網上不時都有感謝姐姐付出的溫馨故事。有僱主昨日發文大讚工作了半年的外傭「零缺點」，不但廚藝突飛猛進，買衣服送給僱主一家，連放假也幫忙準備嬰兒早餐，感情好得讓網民羨慕，又指他們一家的互動「好有愛」。

有僱主昨日在fb發文大讚外傭姐姐「零缺點」，細心照顧家中兩姊弟。（fb「外傭僱主必看新聞訊息」）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

僱主昨在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，稱外傭姐姐把家中大女和1歲弟弟照顧得無微不至，第一天便自動自覺做家務和湊小朋友，除了陪大女做功課，更會哄弟弟入睡，時刻留意其生理反應，凡有咳有痰和大便異常均即時告知僱主，知道僱主想孩子多講英文，亦會花時間與他們練習。

僱主直言外傭多次的舉動令她既窩心又驚喜，例如將他們到沙灘穿過的衣服反覆用手洗，以免弄壞洗衣機；早上6時聽到僱主老公起床去廁所，便主動先把湯端到桌上才繼續睡。即使周日放假，外傭也會先洗衫、拖地及弄好嬰兒早餐，晚上8時許回家後，也主動幫手洗碗和抽時間陪小朋友玩。

+ 3 + 2

帖文稱，外傭由起初不會煮食到現在經常下廚，更有拿手菜如牛肉拿破崙飯、卡邦尼意粉、鬆餅、檸檬雞翼、甜番薯等，「得閒就會整幾樽蒜蓉擺雪櫃」，一個蒜頭就炮製出整樽蒜蓉，廚藝突飛猛進。

僱主形容與外僱的相處都非常有禮貌，她也會陪對方摺衫，買很多童裝給其孫兒；相反，姐姐放假時就會買零食回家，亦會送衣服給僱主一家。（fb「外傭僱主必看新聞訊息」）

僱主續指，外傭來港前曾赴中東工作2年，當時非常辛苦，故現在很珍惜在香港工作的機會。她直言，「暫時數唔到（外傭）有缺點，做乜都同我有商有量」，雙方相處都以禮待人，僱主會陪姐姐摺衫，又買很多童裝給姐姐的孫兒；姐姐放假時會買零食回家分享，並買衣服送給兩姊弟和僱主。僱主感恩遇到好姐姐，表示「請姐姐真係睇運氣，我好好彩請到個醒啊同錫我對仔女嘅姐姐」。

帖文一出即獲大批網民讚好，認為樓主和外傭姐姐都非常幸運，「感恩能遇到好姐姐，希望你們一直相處愉快」、「我羨慕的目光」、「湊大小朋友真不容易，大家互相尊敬」，又感謝樓主分享正能量故事。

網民感恩遇上好姐姐

+ 5 + 4 + 3