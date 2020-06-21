逛超市買衛生巾　男友一句話「無知當搞笑」玩出禍　女友灑脫分手

無知當搞笑，有時真的很討厭！有台灣女網民近日在Dcard討論區發文，指跟男友逛超市買日用品時，對方竟拿衛生巾開玩笑，更在公開場合大聲諷刺其身型，令她相當難過，最終決定灑脫分手，「當初因為你的幽默所以喜歡你，沒想到後來也因為你自以為的幽默離開你」。

有女網民指，男友拿衛生巾開玩笑，更在公開場合大聲諷刺其身型，令她相當難過，最終決定灑脫分手。（示意圖，資料圖片）

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該女網民日前跟男友逛街，想到夜用衛生巾快將用完就順道購買，當她拿起41厘米衛生巾時，男友竟然大聲嘲笑她是「用到41公分（厘米）的大屁股」。即使她再作解釋，男友仍繼續口沒遮攔，令她當下傻眼，直言看到對方一臉不正經的樣子，加上那嘲笑口吻，真的「連解釋都不想解釋」，回家路上也再沒說話。

無知男友玩出禍對話全過程 ↓↓

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台女最終決定跟男友分手，直言即使能接受男生對女性生理期的不了解，但那種以主觀角度扭曲事件態度，加上在公開場合用女生月經這私密的事開玩笑，「真的覺得他很不尊重我」。

帖文引起一眾網民共鳴，大鬧樓主男友自以為是又沒禮貌，「如果是我，我一定扁下去」，有女生亦贊成分手，「某任男友都是這麼無知加白目，果斷分手吧」。有網民則建議「以牙還牙」，帶男友逛內褲區，然後一句話「你雞雞麼小買XS就好」，讓他感受一下樓主的心情。不過有網民則認為樓主與男友的問題應是一直積累而來，今次只是更看清兩人合不合適吧。

↓↓↓ 同場加映：男友對衛生用品的誤會 ↓↓↓

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