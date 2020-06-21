6.21父親節清潔龍阿德惡搞周星馳電影　澄清：本人父親非德仔老竇

一年一度父親節又到了！不少專頁都有發帖感謝爸爸們的辛勞照顧，而清潔龍阿德更加惡搞電影《國產凌凌漆》中的經典一幕，笑說自己並非「德仔」，父親亦非「德仔老竇」，只是與故事中人同名同姓，而且父親仍然健在！

清潔龍阿德在facebook專頁上發出惡搞澄清。（facebook專頁「清潔龍阿德 Keep Clean Ambassador Ah Tak」圖片）

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facebook專頁「清潔龍阿德」昨晚發布一篇「澄清啟事」，正當眾人不知發生了什麼事的時候，細看才知道是抵死惡搞！清潔龍阿德在帖文中提到：「網上經常有人誤傳本人爸爸（網稱德仔老豆） 為1994年皇德堡四樓劫案之死者。本人特此澄清，本人父親並非此人，只是同名同姓；我父親仍然健在，藉着父親節，順便同佢講聲我愛你！」

清潔龍阿德更在帖文中提到，相關案件至今仍然是一宗懸案，更因為一位「神秘手救返德仔先至冇事」，再問一眾網民：仲有冇人記得呢單嘢？」他又搞鬼留言，稱「後來我專登去過洞庭湖草頭鄉上陽村，咩都搵唔到，只係見到村口有堆骨，好奇怪」，令後知後覺的網民也能「get到」惡搞內容的來源。

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清潔龍阿德惡搞的其實是1994年上映的電影《國產凌凌漆》，電影中在皇室堡的一幕，凌凌漆（周星馳飾）與李香琴（袁詠儀飾）在餐廳吃飯的時候巧遇湖南同鄉，之後才知道原來他們是劫匪，並在商場中劫走大批財物，同時脅持凌凌漆及小朋友德仔。德仔爸爸救子心切，一度跪地希望劫匪可以放走他的兒子，但被劫匪槍殺，凌凌漆見狀就趁匪徒坐升降機的時候以飛刀將他們殺死。

同場加映！（香港01製圖）

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