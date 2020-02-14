【情人節】疫情下唔出街有咩做？　清潔龍阿德開Live播歌陪你過節

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情持續擴散，不少民眾亦逼於無奈減少外出與他人接觸的機會。今日（14日）適逢一年一度情人節，清潔龍阿德下午於facebook專頁開直播，表示陪住大家聽歌過節，「希望同我一起聽歌，會令你好過一點。」

今日（14日）適逢一年一度情人節，清潔龍阿德下午於facebook專頁開直播，表示陪住大家聽歌過節。（清潔龍阿德fb片段截圖）

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清潔龍阿德今午於fb專頁突然開直播，稱今年的情人節在武漢肺炎疫情之下亦變得特別，加上天雨關係，相信不少情侶亦決定留在家中過節。他又指可能大家會覺得悶，遂陪着各位齊齊聽歌。

阿德續指，整個下午時分亦會開着直播與網民聊天，更會播放一整個列表內的歌，不少耳熟能詳的「Rap song」是由阿德的背後工作人員合力創作，當中包括：

1. 我今天出了一首TRAP MUSIC 叫做我叫做KEEP CLEAN AMBASSADOR 2. 我的過去一言難盡但可以唱出來有人想知我就用歌聲答你thx 3. Sanctuary by Riddiman 4. Bye Bye Dirty 5. Bus Stop by Homage 6. 噪鵑（我Xmas無嘢do） 7. Tranquility by Jaguar Kevins 8. 我的過去一言難盡但可以唱出來有人想知我就用歌聲答你thx (Demo Version) 9. I am in your Takxi 10. 我的過去一言難盡但可以唱出來有人想知我就用歌聲答你thx (Instrumental) 11. 成德思汗 12. Broken by Riddiman

直播亦可見阿德非常寫意地坐在電腦前聽歌，窗外大雨滂沱，正反映今日的天氣，畫面寫實又可愛。不少網民都留言與阿德打招呼，「阿德係咪好眼瞓」、「好癲呀你」、「2盒thx」、「阿德嘅歌好啱今日嘅天氣」。

阿德又善意提醒，即使未能出外亦要注意衝生，更祝願大家情人節快樂：「疫情之下，減少外出、戴口罩、勤洗手，我哋好似一下子多咗好多嘢做。希望同我一起聽歌，會令你好過一點。」

（清潔龍阿德fb專頁）

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