【情人節】疫情下唔出街有咩做？　清潔龍阿德開Live播歌陪你過節

1. 我今天出了一首TRAP MUSIC 叫做我叫做KEEP CLEAN AMBASSADOR 2. 我的過去一言難盡但可以唱出來有人想知我就用歌聲答你thx 3. Sanctuary by Riddiman 4. Bye Bye Dirty 5. Bus Stop by Homage 6. 噪鵑(我Xmas無嘢do) 7. Tranquility by Jaguar Kevins 8. 我的過去一言難盡但可以唱出來有人想知我就用歌聲答你thx (Demo Version) 9. I am in your Takxi 10. 我的過去一言難盡但可以唱出來有人想知我就用歌聲答你thx (Instrumental) 11. 成德思汗 12. Broken by Riddiman