網紅為點擊率直播食野生蜂巢被螫　嘴唇驚變孖膶腸：飲水都漏

為了一舉成名或增加點擊率，不少網紅想盡辦法，親身嘗試各種奇怪挑戰。內地一名女網紅日前走到山上，在毫無保護裝備的情況下直播試食野生蜂巢，正當她向鏡頭開心說「好好吃喔」時，卻遭一隻蜜蜂狠狠叮螫，嘴唇旋即腫成「孖膶腸」，猶如影帝梁朝偉在電影《東成西就》中的經典造型。影片隨即瘋傳，網紅事後坦言，被螫後就連飲水都會漏出來。

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內地傳媒報道，福建一名女網紅早前走到當地寧德霞浦縣的山上直播，找到一個野生蜂巢後隨即割了一塊，即場試食蜂巢上的天然蜂蜜。片中可見，網紅並無任何保護裝備，穿着短袖T恤的她只戴有一頂太陽帽，起初試食時她還對着鏡頭高呼：「好好吃喔！」沒料下秒即引來蜜鋒注意，一隻蜜蜂停在她的面上到處爬，飛走前不忘狠狠螫了一下。

網紅被螫後沒有即時不適，不過仍痛得哭了出來，她摸了摸傷口位置向觀眾展示傷勢，沒想到回家後嘴唇竟嚴重腫脹，猶如變成了「孖膶腸」。她事後再上載影片展示雙唇，情況嚴重得猶如卡通人物唐老鴨，影片隨即被瘋傳。不少人都非常關心腫起的嘴唇對生活有何影響，網紅則留言笑指沒大礙，「只是喝水有點漏」。

福建一名女網紅早前於野外直播試食野生蜂蜜，卻遭一隻蜜蜂叮螫，嘴唇旋即腫成「孖膶腸」。（沸點視頻截圖）

網民看過影片紛紛留言，有人稱看到網紅的樣子笑了很久，又笑稱她是「女版梁朝偉」、「歐陽鋒師妹」、「最好的辦法是讓下巴也蟹一次，兩邊均衡了就不會漏了」。

網紅回家後嘴唇嚴重腫脹，猶如變成了「孖膶腸」。（沸點視頻截圖）

不過也有大批網民批評她的行為猶如玩命，「為了紅，什麼事都可以做」、「腦子有病，被蜂蟄嚴重的可以要命的」、「這種為了博關注度想紅啥事都做的出來，不用可憐她」。

同場加映：【貓狗被蜂螫特集】。（01製圖）

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