日環食│台網民爭看「上帝的金戒指」　有人靠爆笑創意每日看奇景

今天除了是父親節，更可百年一遇天文盛事「日環食」的日子！其中台灣10個縣巿可看到「日環食」奇景，有關話題更熱爆網絡，網民紛紛於社交網站分享「上帝的金戒指」美照，但有人卻祭出一組兩張的照片，宣稱「每天都看到日環食」，卻一眾美照也要讓開。原來那是利用現場環境借位拍攝到的影像，網民宣稱只要拍攝角度搞對了，天氣許多的話就能每天都見到日環食。該組相片令網民嘖嘖稱奇，笑指「有創意就有奇景」。

有網民聲稱其實每天亦能欣賞日環食這天文奇景，原來全靠拍攝角度。（facebook專頁「嘉義大小事」圖片）

有台灣網民於facebook專頁「嘉義大小事」上載相片，表示趁着有日環食，於是大方分享相片，更聲稱每天都能欣賞這天文奇景。雖然拍攝地點不明，但相中可見，遮着太陽中央的並非月亮，而是天台上一個球狀水塔。樓主解釋，只要調好拍攝角度，其實亦能簡單做到日環食的效果，非常爆笑。

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相片引來大批網民大讚有創意，「太有才了」、「笑死，這真的服了」、「變成旅遊景點了」、「想不到樓主輕鬆擁有上帝的金戒指」。

事實上，日環食發生時只有關鍵的40秒拍攝時間，在事前需要透過精算才能夠在準確的位置捕捉到絕美的日環食影像。不少網民分享其打卡照，表示成功捕捉到奇景最美一刻。如果錯過了今次日環食，下次要在195年後才會再出現，果然是「有今生、無來世」。

（facebook專頁「嘉義大小事」）

網民分享日環食美照

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全球各地民眾爭拍日環食奇景

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同場加映：本港日環食情況