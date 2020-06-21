好人好事｜伯伯搭巴士跌銀包超緊張　獲2車長相助終失而復得！

好人好事就是大埔日常！有行動不便的伯伯昨日在來往大埔和佐敦的巴士遺留銀包，由於放有個人證件及大量現金，令伯伯非常緊張，下一班車的巴士車長得知情況後，立即讓伯伯上車「追巴士」，幸好銀包亦早已由原車的熱心車長拾到，並交回公司，幾經波折終得以物歸原主。

一名行動不便的伯伯昨日將銀包遺留在巴士上，不久拾到銀包的車長在網上發帖尋人，最後得以物歸原主。（fb「Tai Po 大埔」）

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有巴士車長昨午在facebook群組「Tai Po 大埔」發帖，表示在1輛來往大埔及佐敦的271號巴士上，有伯伯留下銀包，除了放有銀行卡，還有相等於「成個月飲茶錢」的現金，着遺失銀包的伯伯或其家人與九巴聯絡。

大批網民隨即到帖文留言，希望失主家人及早看到帖文。直至晚上約7時半，伯伯的親友留言表示，伯伯因為銀包內放有朋友的錢而非常徬徨，「佢一唔見已經去總站搵但冇」，後來得知銀包原來在富亨邨，最終失而復得，「伯伯已經取回銀包，開心晒回家中」。

2名巴士車長先後出手幫助伯伯，獲大批網民稱讚「好人有好報」。（資料圖片）

其間另1名巴士車長在帖文留言，稱伯伯曾在佐敦德成街上車，並指自己的銀包遺留在前面巴士上，看見伯伯因身無分文而緊張，加上行動不便，便載伯伯到總站和帶他到站長室。事件獲完滿解決，不少網民稱讚樓主「好好人」，「好人有好報」、「好彩跌在大埔，大埔好多好人」，亦有人笑言「大埔唔單只好人多，大頭蝦仲多」，更指好人好事已變成「大埔人之日常」。

獲伯伯親友留言感謝，以及大批網民的表揚，樓主亦謙虛表示「職業問題啫」，認為最重要是物歸原主，坦言：「我爸爸都試過喺大埔唔見銀包，過咗排居然搵得返，錢都冇少到。」