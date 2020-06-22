無品阿叔踩上巴士座位剪腳甲　遇乘客勸阻竟拎指甲鉗作勢打人

新冠肺炎疫情有放緩迹象，惟市民仍要保持衛生意識。有網民早前於青衣乘巴士時，看到一名大叔竟赤腳踩上座位上公然指腳甲，開聲勸阻對方後，大叔更持指甲鉗作勢打人，引來街坊熱議。

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有網民搭巴士時遇到一名大叔公然剪腳甲，更稱開聲勸阻時對方一度作勢打人。（fb「青衣街坊吹水會」）

該網民日前於facebook群組「青衣街坊吹水會」發文，指於青衣城乘搭九巴68A路線時，看到一名大叔甫上車便脫下涼鞋，將腳放上座位上公然剪腳甲，「剪完仲放對腳上座位盤腳坐」。樓主看不過眼，開聲勸大叔「放返隻腳落嚟」，對方疑感不滿，竟立即站起，「攞住抽鎖匙連指甲鉗作狀想打人」，又大模斯樣稱「有腳刺咪剪」。

樓主開聲勸大叔「放返隻腳落嚟」，對方卻反駁「咁有腳刺拮住咪要剪」。（fb「青衣街坊吹水會」）

樓主再向大叔表示其他乘客也會使用座位，着他將腳放回地上，惟對方反駁「咁有腳刺拮住咪要剪」，又突然指責樓主「咪扮清高」，叫他將口罩戴好。雙方一直你一言我一語爭論，大叔最終將腳放落地，不過似是不服氣，一直自言自語，又「單打」樓主稱「咁叻去中環坐寫字樓嘆冷氣」。

帖文引來街坊討論，不少人直指在公眾地方剪指甲的行為極不衛生，更有機會觸犯乘客守則，紛紛分享同類「恐怖」經歷，「我都見過啲阿伯阿嬸喺巴士剪手甲腳甲剪到啪啪聲，聽到打晒冷震」。

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