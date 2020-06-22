台網紅恥笑人奶有狗味　邊飲邊嘔遭網民砲轟　小玉事隔兩月咁回應

台灣網紅小玉四月時拍了一條影片，從網路上購買了母乳來品嘗，結果形容母乳喝起有「有芝娃娃味」，還邊喝邊吐，這樣的舉動立刻引發網友砲轟，如今事隔兩個月小玉發出道歉影片，並表示「向全台灣的媽媽下跪道歉」。

台網紅小玉試飲人奶 邊嘔邊謂：「有芝娃娃味…」（點圖逐格睇▼▼▼）

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小玉在道歉影片中表示，之前母乳開箱影片引起社會觀感不佳，自己沉寂了一段時間，反省很久，這次知道自己做錯的地方在哪，因此在他26歲生日這天，向全天下的媽媽們道歉，並下跪磕頭，他也自覺很羞愧，做了一個最壞的示範，更覺得已26歲了，應該要知道很多事情，不是自己爽，自己想要說，就直接把它說出來，想要做什麼，就自己把它做出來，應該要考慮更多。

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小玉也表示這一陣子才恍然大悟，自己真的做錯了，當初自己拍影片，只是想讓大家看得開心，但是開心是有一條界限，如果超過了，就變成噁心，他也強調影片的腳本是他一個人想的，所以請大家不要怪罪團隊裡的任何人，他會一人負責，最後也希望經由他的下跪道歉，事情能到此為止，大家能重新再給他一個機會。

小玉事隔兩個月才發文回應事件。（Youtube@小玉）

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