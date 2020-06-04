台網紅米砂進軍AV界？業界「陽盛陰衰」勁頭痕：想拍出日本水準

台灣網紅米砂（Misa）向來有「老濕姬」稱號（編按：對性事經驗老到），令人意外的是，她日前突然在Instagram宣布：「我進軍A片圈了！」原來她目前的正職是AV監製。消息曝光後，更引來大批網友私訊應徵男優！對此，她3日凌晨語重心長地說：「當男優不是讓你發洩性慾和破處的管道喔！」

米砂在限時動態坦言最近真的非常多網友應徵男優，儘管現階段暫時沒有缺人手，但她希望男網友別把當男優視為發洩性慾的管道，「演員是很辛苦也很敬業的，如果你帶著只想做愛有錢拿的心態來應徵，會變相污辱那些演員的專業喔。」

米砂作風開放大膽，常在IG PO出極限級的噴血性感相：

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話鋒一轉，米砂坦言目前其實比較缺女優，她還PO出2張正在現場監督的工作照，「累累」。只見她放下一頭長髮，化上精緻妝容，身穿黃色上衣並斜背包包，凌晨2點多好不容易收工了，她面露疲憊地說：「剛看完別人打砲打好幾個小時，我的靈魂之眼快脫窗。」

事實上，日前被問到踏入A片圈的原因時，米砂坦言：「我想好好地拍成日本水準，就是看太多本土尬片，才毅然決然地想親自操刀。」至於家人的看法，她表示這純粹是一份工作，「因為我以前畫色情漫畫，他們都知道我腦洞多大，只是現在改去拍真人而已，好像沒什麼差。」

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