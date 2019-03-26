男人也可體驗餵人奶！　日企推哺乳背心　讓爸爸分擔媽媽育兒壓力

如果BB一出生就喝母乳，自然就會與媽媽更親密，但亦令照顧小孩的壓力大幅落到媽媽身上。日本企業「電通」則發明了一款外型模仿乳房的哺乳背心，乳頭則是奶嘴，讓爸爸也可分體驗餵人奶的感覺，減輕媽媽負之餘，亦可促進親子關係。

日本企業「電通」發明了哺乳背心，讓男人模仿爸爸向孩子餵哺人奶，相信能有效促進父子間的親子關係，並減輕媽媽的育兒壓力。（YouTube截圖）

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哺乳背心暫訂名為「爸爸育兒助手」，近日於美國德州奥斯汀一個展覽中亮相，造型是模仿媽媽的胸部去製作，觸感柔軟，其中一邊可以裝奶，另一邊則有模仿乳頭的奶嘴，背心更可發熱，變成接近人的體溫。爸爸戴上哺乳背心後，可以雙手環抱孩子在心口，然後像媽媽般哺乳。哺乳背心更裝有感應器，可記錄寶寶的進食及睡覺時間，資料會傳送至手機程式中，幫助父母了解及跟進寶寶的作息及吃奶習慣。

哺乳背心是模仿媽媽的胸部而製作，觸感柔軟，其中一邊可以裝奶，另一邊則有模仿乳頭的奶嘴。（YouTube截圖）

電通表示，有研究指出父母間對餵哺小孩及哄睡都感到很大困難及壓力，而很多爸爸在育兒的方面參與程度往往較媽媽低，此款哺乳背心可提高爸爸對育兒參與度，從中減輕媽媽的負擔，讓父母及小孩都能有足夠的睡眠時間。

（USA Today、Designyoutrust）