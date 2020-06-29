新冠肺炎令英國貧富更懸殊　有錢人避疫到荒島

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情肆虐，改變了全球的「正常秩序」，醫療、住屋等資源需求急升；英國有傳媒最近引述多項研究稱，愈來愈多最新數據都表明，有錢人在疫情中所受到的衝擊遠比窮人小，貧富差距甚至因此進一步擴大。

英國調查機構「The Resolution Foundation」的研究指出，疫情不但沒有令「貧富資源大洗牌」，甚至擴大了差距，在英國最有錢的一群人（財富佔有量排名前20%）中，超過50%的家庭在疫情期間減少了開支，每10人就有一人省下25%的開支；另一調查機構「New Policy Institute」的統計數字更預計，由於封鎖措施及經濟停擺，該20%有錢人（為數約550萬人）將得以較往年同期省下合共230億鎊（約2198億港元）。

然而，年收入低於3萬鎊的家庭情況卻剛好相反，只有約三成人成功節省開支，有27%的人甚至表示疫情增加了支出。

報道指出，在封鎖令下，英國所有非必要的娛樂場所或商場都關門，有錢人無處消費故「慳到錢」，但疫情卻導致不少低收入人士失去工作，加上沒有充足的積蓄，結果令生活更困難。

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自動消毒衣櫃大受歡迎

省掉了消費，但防疫開支不能省。英國有錢人採用多種不同方法抗疫，在家中建專屬私人醫療設施就是其中之一。英國大型建築公司Millier聯合創辦人Alexandra Nord說，雖然富人在家中安裝醫療設施非新鮮事，但疫情加速了這個趨勢。他表示，一位擁有鄉村莊園的客戶計劃將馬厩改建成醫療中心，「以滿足在健康方面的需求，設備包括呼吸機、療養室及按摩室等。」

英國奢侈品設計公司Elicyon創辦人Charu Gandhi亦謂，疫情期間豪宅業主裝修時都會要求安裝具空氣淨化及加濕等功能的設備，以阻隔新型冠狀病毒微粒。Charu更透露，有一款具有自動消毒功能的衣櫃深受有錢人歡迎，「這種衣櫃不但有效且大量過濾細菌和病毒微粒，且可清除衣物上的氣味、細菌和空氣污染物。」

↓↓↓疫情下的英國

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改到地堡或無人小島避疫

部分有錢人甚至購買地下城堡，或乘私人飛機往無人小島避疫。美國知名地下城堡公司Rising S表示，自1月至今，公司的營業額已較去年同期增長逾4倍；那些地下城堡最便宜的也要3.9萬美元（約30.2萬港元），豪華版甚至設有健身房、桑拿房及泳池等。

在美國從事私人島嶼銷售及租賃的業內人士透露，爆發疫情以來，不少有錢人乘私人飛機往無人小島避疫，在加勒比海貝里斯海岸旁的格拉登島（Gladden）四面環海，特別受歡迎，租下整個島一晚的費用為2950美元（約2.28萬港元）。