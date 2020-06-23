父親過身成公屋寬敞戶　抑鬱失業女與母被迫大屋搬細屋超無助

居住問題總為港人帶來困擾，有連登女網民日前在討論區發文，指父親去年過身，現在的公屋單位只有自己和母親居住，近日收到房屋署寄來的調遷表格，表示她們要大屋搬細屋，還要花4萬元還原單位，令目前失業的她陷入困境，「完全無預過會咁樣，好無助，日日為咗無屋住而煩，可以點？」

居住問題常常為港人帶來困擾。（資料圖片）

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該女網民近日在連登討論區以「老豆過咗身，而家係優先寬敞戶」為題發文，指父母多年前離婚，媽媽帶住她和妹妹租樓住，後來因負擔不起而再搬回父親的公屋單位，他自己則在外租屋另組家庭，但一直沒有讓媽媽加名到公屋戶籍上。直至父親一年前過身，妹妹亦已除名準備買樓，公屋戶籍只剩下樓主一人。

樓主表示，近日收到房署的調遷表格，要求搬往一人單位並要花4萬元還原，而且現有家私太大未能搬過去，大部分電器亦用了廿多年很殘舊，「即係搬屋還原、買家電、傢私要洗一大筆錢」。她又指即使戶籍加回媽媽後，亦只能搬往1至2人單位，「唔通要孖舖瞓？」、「我自己一個咩都得，仲有個阿媽呀，得120至150呎，我都想像唔到點一齊住」。

她指媽媽今年50歲，自己畢業一年多，沒有太多工作經驗，之前做銷售員但逼得自己好緊，令抑鬱症更嚴重，打算休息一排再找工作，但剛好碰上疫情，找文職也沒有人聘請。樓主坦言自己的情緒很反覆，「今日我可以好積極好有信心，聽日我可以完全起唔到身。呢排無信心嘅日子多過有信心。」現時只想住多幾年，有穩定收入才搬走，「我都唔想霸住間屋，但而家無能力搬」。

對於有網民建議申請綜緩，樓主指當年媽媽離婚後一個人養大兩姊妹， 「佢幾辛苦都未諗過要拎綜援，而家我要去到拎綜援都未接受到」，目前她會盡快找議員或社工尋求意見，商討下一步可以怎樣做。

↓↓↓ 網民咁樣提議 ↓↓↓

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帖文引起網上熱議，有網民同情樓主的遭遇，紛紛提出不同建議，如跟房署「講數」減低還原費用，或要求搬至同座不同單位，「樓上搬樓下，慳好多」，又可以到網上免費送家具的群組看看。有網民則鼓勵樓主「馬死落地行」，勸她積極找工作，「兼職、7仔都做住先」、「之後搵份ft（全職）捱幾年綠表買居屋，加油」。但亦有網民認為有公屋住算好，「要你搬細啲啫，又唔係收你間屋等你冇屋住」、「逼啲咪逼啲，係無私人空間，剩係可以食飯訓覺，咪簡單啲生活。」

公屋戶籍問題Q&A

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